¡ÚÃÞ¸åÂë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂô¹±µ®¡¡»Õ¾¢¡¦»³ÀîÊæ¹â¤Î¶µ¤¨¤ÇÂÇµåÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¢ÃæÂô¹±µ®ÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ï¥ª¥Õ¤Î3¥«·î´Ö¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤ä¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÂÇµå¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£ËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³Àî¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢»Õ¾¢¤â´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜÎÝÂÇ²¦4ÅÙ¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¶µ¤¨¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ÃæÂô¤Ï»³Àî¤È²á¤´¤·¤¿3¥«·î´Ö¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇµå¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬1Æü¤Ë1ËÜÆþ¤ë¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï10ËÜÆþ¤ë¡×¡£ºÇ½é¤Î2¥«·î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢»Ä¤ê1¥«·î¤ÇÂÇ·â¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉµÞÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎý½¬ÎÌ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö1¿Í¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÎý½¬¤â¡¢º£¤ä¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ÆÃ¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¶ÚÆùÄË¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤¦¤µ¤®Ä·¤Ó¡É¤Ç¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤À¡£¡ÖËèÆü¤ä¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢¸µ¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡×¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÊÊ¤òÍý²ò¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¡È¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¡É¤«¤é¡È¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ê¼ó¤ÎÊÖ¤·Êý¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î½¤Àµ¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¡¢Ìîµå³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹ÂÇ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇ·â¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëOPS¡ÊÄ¹ÂÇÎ¨¡Ü½ÐÎÝÎ¨¡Ë¤Ï¡¦900¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ÏÆ±¡¦861¡£·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡»³Àî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡£»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·ÀÌó¶â¤ÎÁ´Éô¤ò»³Àî¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡Ä¡£¾éÃÌ¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£»³Àî¤âÃæÂô¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃæÂô¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ë²¿¿Í¤«Íè¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò3¥«·î¤Ç¡£»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³èÌö¤ò¤³¤ì¤«¤éËÍ¤â¸«¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Àî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤È3Ç¯¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤ËÍè¤¤¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÅØÎÏ¤¹¤ëÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëÃæÂô¤Ï¡¢1·³¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡þÃæÂô¡¡¹±µ®¡Ê¤Ê¤«¤¶¤ï¡¦¤³¤¦¤¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë7·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î20ºÐ¡£ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯²Æ¤È2ÅÙ½Ð¾ì¡£3Ç¯²Æ¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£¼ñÌ£¤ÏÌ¡²è¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¤â·«¤êÊÖ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤ÀÌ¡²è¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ÇØÈÖ¹æ131¡£