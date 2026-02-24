¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¡»ø»Â¤ê¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¹ç³ÊÅÀ¡¡477Æü¤Ö¤ê¼ÂÀïÉüµ¢¤Ç2²óÎíÉõ¡ªÉü³è¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½0»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï23Æü¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºò½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï2024Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡£2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ2Ã¥»°¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂ®156¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÆüËÜÂåÉ½ÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£º£µ¨15¾¡¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤â³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ç³ÊÅÀ¤À¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ¡Ö¸·¤·¤¯¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Éü³è¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï³°³ÑÃæ¿´¤Ç¡¢Á°Æü22Æü¤Ï13ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿»øÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Î¼ÂÀï¤ÇÁê¼ê¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£Í¾·×¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï´¶³´¿¼¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤±¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£Á´µå¼ï¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¤è¡×
¡¡¼ÂÀï¤Ï24Ç¯11·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡ÊÂÐDeNA¡Ë°ÊÍè477Æü¤Ö¤ê¡£½é²óÀèÆ¬¤Î¶áÆ£¤ò4µåÏ¢Â³150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¼þÅì¤Ë¤Ï6µåÇ´¤é¤ì»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ËÒ¤Î2µåÌÜ¤ËÆóÅð¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¼þÅì¤Ï¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çº´Æ£µ±¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¿¹²¼¤Ï»°¥´¥í¤È´íµ¡¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¡¡2²óÌµ»à¡¢ËÒ¸¶Âç¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î156¥¥í¤Çº¸Èô¤Ê¤É»°¼ÔËÞÂà¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè1Àï¤ÇÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¸×¥³¥ó¥Ó¤âÉõ¤¸¤ë2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ2Ã¥»°¿¶¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9¾¡¤òµó¤²¤¿24Ç¯¤Î½é¾¡Íø¤¬5·î11Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊµÜºê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£±ïµ¯¤Î¤¤¤¤µå¾ì¤ÇºÇ¹â¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë2Ç¯Áí³Û¡¢ºÇÂç1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯2000Ëü±ß¡¢Åö»þ¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àºò½Õ¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢25Ç¯¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£ºÆÍèÆüÁ°¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¡ÖµîÇ¯¡¢²¿¤â¤·¤È¤é¤ó¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë¤¤¤¸¤ê¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤°¤é¤¤Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Í¡¢½½Ê¬¡¢¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤ì¤ë°ì¿Í¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ïº£µ¨¥Î¥ë¥Þ¤Ë¡Ö15¾¡¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤ÈFA°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨14¾¡¤ÎÍ¸¶¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ï´üÂÔÃÍ¤¬Âç¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ÏËÜµ¤¡£ÌóÂ«¤Ï¼é¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤³µ¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÁÒÌî¤µ¤ó¤«¤é15¾¡¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤à¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë