ÆüËÜ¥Ï¥àÃ£¤¬4²óÎíÉõ6K¤È°µ´¬¡¡Âç³¤¡õËÌ»³ÉÔºß¤Ë¡ÖËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à5¡Ý2ºå¿À¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡²Æì¡¦Ì¾¸î¡Ë
¡¡Á´µå¼ïÀä¹¥Ä´¡ª³«Ëë3ÀïÌÜ¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î5Ç¯ÌÜ¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬23Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢4²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤È¤Û¤Ü´°àú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¹¤Í¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤ÆÁ´Éô¤¢¤ëÄøÅÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î°õ¾Ý¤âÂÇ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸×ÅÞ¤âÂçµó¤·¤ÆÌ¾¸î¤òË¬¤ì¡¢4000¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±þ±ç¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢Åêµå¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¤À¼±ç¤¬ËÍ¤éÁª¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇÂ®155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ä¾µå¤ÇÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÉú¸«¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¸µ½÷Ë¼Ìò¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î¡È¤¿¤Ä¤È¤éÂÐ·è¡É¤â¡¢Ç®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£½éµå¤Ï152¥¥íÄ¾µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢2µåÌÜ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï138¥¥í¤Î¡È¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¡É¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¤¿¡£¡Ö½éµå¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Åê¤²¤Ê¤¤¤ÈÀ¨¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¿©¤é¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¥´¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¡¢°ìÈÖ´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤ï¤º¤«3µå¤Ç¤Î·èÃå¤ËËþÂ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤Þ¤¿¡¢°ã¤¦Àï¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈºÆÀï¤âÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹°ËÆ£¤ÈËÌ»³¤¬ÉÔºß¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¡¢21ºÐ±¦ÏÓ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡£³«Ëë¤«¤éÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ëº£¸å¤âÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£·ë²Ì¤âÆâÍÆ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Þ¼¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë