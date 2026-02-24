¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î2030Ç¯¸ÞÎØ½Ð¾ì¡ÄISUÌ¾ÍÀÉû²ñÄ¹¤¬ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡Ö¤Þ¤À²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Î¤¿¤áÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ï¤¯Ã¥¤µ¤ì¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê£±£¹¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¼¡²ó£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥±¥ë¥Ë¥¯Ì¾ÍÀÉû²ñÄ¹¤¬ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ£´Ç¯´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥±¥ë¥Ë¥¯¤¬¡Ø¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë¤¼¤ÒÉüµ¢¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Èà½÷¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤ÎÌ¾ÍÀÉû²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿³È½¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥±¥ë¥Ë¥¯»á¤Ï¡¢£³£°Ç¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î½ÅÄÃ¥é¥±¥ë¥Ë¥¯»á¤Ï¡Ö¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÉüµ¢¡©¡¡»ä¤ÏÈà½÷¤¬É¹¾å¤Ç±éµ»¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¼¤ÒÈà½÷¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤À²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤äÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÉüµ¢ÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£