¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û³ÎÊÑÃæ¤Î½©¹Í¥¿Í¤ËàÂæÏÑ¿Íµ¤á³ÈÂç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÍ¿¤¨¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£µÆü¤«¤é¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëà¿Íµ¤³ÈÂçá¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡ÊµÜºê¡Ë¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿½©¹¤Ï£¸²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤òÆ¨¤µ¤ºÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î£³¥é¥ó¡£Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡Ö¶¯¤á¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¿Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£É÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ç¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¼è¤ê¤ØÂæÏÑ±óÀ¬Ãæ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¾åÀÑ¤ß¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©¹¤Ïµð¿Í»þÂå¤Î£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤âÂæÏÑ±óÀ¬¤ò·Ð¸³¡£Åö»þ¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Çà¤³¤±¤éÍî¤È¤·á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢Æ±µå¾ì½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¡¢ÂæÏÑ¡ª¡Ê°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÂæÏÑ¡ª¡Ë¡×¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý²Ã¡£½©¹¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤½¤Î»þÁý¤¨¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂæÏÑ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤Î»þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂæÏÑ¤Ç¤Î»î¹ç¡£½©¹¤Ï¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¡Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Öº£Ç¯¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï»³Àî¤äºäËÜ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂÇ·â¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤ËÂæÏÑ±óÀ¬¤òÈôÌö¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£