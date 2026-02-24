1.甘えたい

猫が足元に寄ってきて「プルルッ」と短く鳴くときは、構ってほしいサインです。「ねえねえ」と話しかけるような、軽い挨拶や甘えの気持ちが含まれています。

もともとは母猫が子猫を呼ぶときに使う鳴き方なので、この鳴き方で呼ばれるということは、特別な家族として信頼されている証拠です。この声が聞こえたら、優しく名前を呼んであげたり、なでてあげたりしましょう。「どうしたの？」と声をかけるだけでも、猫は自分の気持ちが伝わったと満足してくれます。大好きな飼い主さんの気を引くことができて、猫はとっても嬉しいのです。

2.返事をしている

寝ている猫をなでたときや、ふいに声をかけたときに「プルル……」と鳴くことがあります。これは「起きてるよ」「何か用？」という、猫なりの返事です。びっくりして飛び起きるのではなく、寝ぼけながらも「大好きな相手だから、一応返事しておこうかな」という、とても穏やかな状態です。

猫が寝ている場合は無理に起こして遊ぼうとするのではなく、優しく見守ってあげましょう。そっと指先を鼻の前に差し出して、匂いを嗅がせてあげる程度の触れ合いがちょうどいい距離感です。

3.ワクワクしている

お気に入りのおもちゃを見つけたときや、窓の外に鳥を見つけたときなど、テンションが上がったときにも「プルルル！」と鳴くことがあります。「遊ぼうよ！」という誘いだったり、期待で胸が膨らんでいる状態です。子猫が兄弟とはしゃいでいるときにもよく聞かれる、とても元気な鳴き声です。もしおもちゃを期待しているようなら、そのまま一緒に遊んであげましょう。

4.信頼を伝えている

猫が近くを通り過ぎるときに「プルル」と鳴くのは、最高の愛情表現です。

猫にとって、自分から音を出して存在を知らせるのは、相手を完全に味方だと信じているからです。敵だと思っている相手には、自分の居場所を教えるような音は出しません。

猫の目を見つめすぎないように注意しながら、ゆっくりまばたきをして返してあげましょう。猫の世界でゆっくりまばたきをするのは、言葉を使わない「大好き」のサインになります。

まとめ

猫の「プルル」は、大好きや信頼の気持ちがぎゅっと詰まった特別な言葉です。この声が聞こえてきたら、あなたと愛猫の絆がしっかり深まっている証拠といえるでしょう。それぞれの場面に合わせて優しく寄り添い、愛猫との生活をもっと楽しく幸せなものにしたいですね。猫の小さな声に耳を傾けて、たくさんの愛情を返してあげましょう。