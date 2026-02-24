『5年同じ髪型』はコレでイメチェン！【40・50代】控えめでマネしやすい◎「プチウルフ」

長年同じ髪型でマンネリを感じても、大胆な変化には勇気がいる大人世代。そんな人には、ボブやショートの安心感を残しつつ軽やかさを加えた「プチウルフ」がおすすめです。レイヤーを控えめに入れることで、派手すぎず上品な印象をキープ。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、大人が挑戦しやすいプチウルフをご紹介します。

コンパクトにまとまる、ストレートプチウルフ

まろやかなブラウンカラーが優し気な、ショートに近いシルエットのプチウルフです。トップはストレートタッチで自然な丸みを持たせ、襟足は首元に沿って少しだけ外ハネするようにカット。全体をコンパクトにまとめることで、ウルフ特有の個性を抑えつつ、すっきりとした清潔感のある雰囲気を醸し出しています。

ヘルシーな印象のくびれプチウルフ

トップを短めに設定し、ウエイトを高めに置くことでメリハリを強調したスタイル。首元でグッとくびれを作り、毛先をくるんと外ハネさせることで、ヘルシーで快活な印象を与えます。重心が上がるため、顔まわりをスッキリ見せたい人に◎ 普段のボブよりも軽やかな動きを楽しみたい人に向いています。

結べる長さのフェミニンプチウルフ

肩ラインでほんのりくびれを作った、やわらかなベージュカラーのスタイルです。トップの毛先をゆるく巻き、ベースを外ハネに仕上げることで、フェミニンな動きを演出。肩のラインを活かしたくびれはワンカールで形が整いやすく、結べる長さも残っているため、忙しい日々を過ごす人でも扱いやすそうです。

上品な艶感のプチウルフミディ

ナチュラルブラウンの落ち着いた色味が美しい、長めのプチウルフボブ。トップを軽くカットしてふんわり内側へ流し、ベースはプツッとしたラインを残したまま肩先で外ハネさせています。上品な艶感を大切にしつつ、レイヤーによって抜け感をプラス。やりすぎないオシャレを楽しみたい人にフィットするスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里