人気力士『さんま御殿』で悩み激白「人間を辞めちゃうかも」 令和ならではの角界事情も
きょう24日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）では、「どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭」を届ける。
【写真】躍動感ある！さんまが指し棒をMC台に叩く瞬間
1組目は「人気力士のお悩み告白」と題して、土俵上の苦労から私生活の一面まで、多彩なエピソードが明かされる。宇良は「太りたくない。相撲のために無理して食べるのがつらい」と本音を吐露。一方、熱海富士は「特に何もしていないのに体重が増える」と悩みを打ち明ける。200キロ目前の数字に「怖い」「人間を辞めちゃうかもしれない」とビクビクする。
飲み会の話になると、酒が飲めない一山本にさんまが「昔は先輩に飲まされたやろ」と聞くと、「令和なので全部断ります」とキッパリ。また、上下関係の話では、大卒力士が増えた令和ならではの角界事情に、さんまも「そんな時代!?」と驚きを隠せない。
家族の話題では、若元春が巡業続きの生活ゆえ「3歳の娘の“初めての瞬間”を見逃してしまう」とさみしさをにじませる。「デートができない」と嘆く一山本には、となりの若元春が「いやいや、ずっと彼女いないでしょ」とツッコミ。宇良は「現役中に結婚は考えられない」とストイックな姿勢を見せるが、「彼女ができたらやせてしまう」と漏らし、スタジオは大爆笑に包まれる。
「横綱の重圧で落ち込んでしまう」と元気のない豊昇龍には、はなわが取材で聞いた「最近一番うれしかったこと」を紹介し、その愛らしい一面をアピール。相撲愛が高じて4年前から横綱審議委員を務める女優・紺野美沙子は、「本当はタオルやうちわを振って応援したい」と“元祖スー女”としての本音をこぼす。さらに紺野は阿炎に対し「ビッグマウスがおとなしくなってきた」と指摘。さんまが「来場所からビッグマウスでいこうか」とあおると、「大阪場所、優勝します！」と力強く宣言する。
また、式守伊之助は、土俵以外での、あまり知られていない行事の仕事を説明。そのひとつである“相撲字”の腕前をさんまへのプレゼントで披露する。そのほか、力士たちの自分へのご褒美や、「かわいいと言われたときの反応に困る」などの話などで、大いに盛り上がる。
■出演者
司会
明石家さんま
力士の意外なお悩み告白
熱海富士、阿炎、一山本、宇良、式守伊之助、翔猿、友風、豊昇龍、御嶽海、若元春
＜好角家＞嵐 翔真、紺野美沙子、はなわ
実家がお店をやっている有名人
岩崎ひろみ、大家志津香、勝地涼、加藤諒、城咲仁、瀧本誠、武田航平、中谷潤人、ナジャ・グランディーバ、長谷川雅紀(錦鯉)、真琴つばさ、宮本亞門
