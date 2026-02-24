『東京P.D.』元乃木坂46・堀未央奈、ゲスト出演決定 内部告発をする東京都庁職員役【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）に、元乃木坂46・堀未央奈がゲスト出演することが決まった。匿名で内部告発をする東京都庁職員を演じる
【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
堀が演じるのは、東京都庁職員の木村香澄（きむら・かすみ）。“都庁では行政担当が建設会社と癒着して、談合が慢性的に行われている”という内容の内部告発を匿名で行った人物。この真相に迫るため、捜査二課の仙北谷開智（味方良介）は今泉麟太郎（福士）にある協力を求め…。
■堀未央奈コメント
社会のさまざまな事件をテーマにしたスピード感あふれる素晴らしい作品に携わることができて、まずはうれしい気持ちでいっばいでした。私が演じる木村香澄は正義感がありながらもさまざまな圧に押しつぶされそうになるので、演じながらもモヤモヤとした気持ちになりましたが、警察の皆さんの寄り添い方やかっこよさにとにかくしびれました。ぜひご覧ください
