Â¿ËáÁ´À¸±à¤ò¡Ö¿Í¸¢¤Î¿¹¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¡¢³Ø¤Ö¾ì¤Ë
Åìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡ÖÂ¿ËáÁ´À¸±à¡×¤Ç¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¿Í¸¢¤Î¿¹¡Á¿Æ»Ò¤Ç¤¿¤Î¤·¤àÂ¿ËáÁ´À¸±à¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ËáÁ´À¸±à¤ÏÌó35ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à7¸ÄÊ¬¤Û¤É¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤«¤Ä¤Æ¶¯À©Åª¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Ö¸«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¢¤¨¤¿ºùÊÂÌÚ¤ä¡¢¡Ö¸Î¶¿¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¡×¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò½Ð¤·¡¢°ì¿Í¤Ç°ìËÜ¤º¤Ä¿¢¤¨¤¿ÌÚ¤Ê¤É¡¢Ìó250¼ïÎà¡¢3ËüËÜ¤Î¼ùÌÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ½ê¼Ô¤Î¼«¼£²ñ¤Ï2002Ç¯¡¢Â¿ËáÁ´À¸±à¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¿Í¸¢¤Î¿¹¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤à¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤òÊª¸ì¤ê¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ö¾ì¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅìÂ¼»³»Ô¤¬¼çºÅ¤·¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦À¸¤Ç¤¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖNPO¡¡birth¡×¤Ç¤¹¡£
±àÆâ¤Î¼«Á³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢³Ú¤·¤à
²ñ¾ì¤Î±àÆâ¡Ö¤µ¤¯¤é¹¾ì¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹¤ÎÃµ¸¡¡×¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢birth¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬´õË¾¼Ô¤ò½¸¤á¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¿¢¤¨¤¿ÌÚ¡¹¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¢Êª¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÁáÂ®¡¢¥â¥°¥é¤¬·¡¤Ã¤¿·ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤Ä¤±¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¥â¥°¥é¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤½¤Î¸å¡¢±àÆâ¤òÎÅÍÜ½ê¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Ç²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¬¤¤Î¸ì¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¥¿¥é¥è¥¦¤ÎÍÕ¤ËÌÚ¤Î»Þ¤Ç»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡£
¥¥Ä¥Í¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë·ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌîÄ»¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦
±àÆâ¤Ë¤¢¤ë»ËÀ×¤ä·úÂ¤Êª¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë
ÅÓÃæ¤Ë¡¢º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤«¤é¸Î¶¿¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ì²¤ëÇ¼¹üÆ²¤âÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ËáÁ´À¸±à¤Î³Ø·Ý°÷¤¬¡Ö¼£¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Î¶¿¤Î²È¤È¤«²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤³¤ÎÇ¼¹üÆ²Æâ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Íè¤¿»þ¤Ï¤³¤³¤Ç¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¼¹üÆ²¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç²»³Ú¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö¸å°ä¾É¤ÇÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Æþ½ê¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢±àÆâ¤ÎÃ¯¡¹¤µ¤ó¤Î½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»þ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î²»¤òÆó¤ÄÊ¹¤¤¤¿³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢±àÆâ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ËÀ×¤ä·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤ÎÆþ½ê¼Ô¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÀ×¤Ë·ú¤ÄÀÐÈê¤ä¡¢Æþ½ê¼Ô¤ÎÆ¨Áö¤òËÉ»ß¤¹¤ëËÙ¤òÆþ½ê¼Ô¼«¤é¤Ç·¡¤Ã¤¿»þ¤Î»ÄÅÚ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ÅÐ¤Ã¤Æ±ó¤¯¤Î¸Î¶¿¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡ÖË¾¶¿¤ÎµÖ¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¿Þ½ñ´Û¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤·úÊª¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¯¤é¸ø±à¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¤ò³Ú´ï¤Ë¤·¤Æ»×¤¤»×¤¤¤ËÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤ÇÈëÌ©´ðÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤ä»Þ¤Ç¤¿¤²Ð¤ò¤·¤¿¤ê¡£
±àÆâ¤Ë¤Ï10¿ôÇ¯Á°¡¢Ì±´Ö¤Î¡Ö²Ö¤µ¤ÊÝ°é±à¡×¤¬°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï±àÆâ¤Î¼«Á³Êª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢±à»ù¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾þ¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÂ¼»³»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï325¿Í¡£
³ä¤ÈºÇ¶á¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬²Ö¤µ¤ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ÎÅì¤Î¤Û¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´À¸±à¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙ¤Î¾®Ê¿»Ô¤«¤éÍ¶¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ËáÁ´À¸±à¤Î¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë
2025Ç¯3·î¡¢ÅìÂ¼»³»Ô¡¢Â¿ËáÁ´À¸±à¡¢Æþ½ê¼Ô¼«¼£²ñ¤Ê¤É¤Çºî¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¶¨µÄ¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¾Íè¹½ÁÛ¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡»Æþ½ê¼Ô¤¬Êë¤é¤·¡¢ÎÅÍÜ¤¹¤ë¡ÖÆþ½ê¼Ô¡¦»ÜÀß±¿±Ä¡×¥¨¥ê¥¢¡¡
¡»¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¸òÎ®¡¦¼«Á³¸ø±à¡×¥¨¥ê¥¢¡¡
¡»¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÌäÂê¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¡¢¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ö»ËÀ×¡¦¶µ°é¡×¥¨¥ê¥¢
±àÆâ¤ò¤³¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢º£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿ÅìÂ¼»³»Ô¤Î´ë²èÀ¯ºö²Ý¡¢茺粼¹ÀÂÀÏº²ÝÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ø¿Í¸¢¤Î¿¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±àÆâ¤Î¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Çµ¯¤¤¿Îò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤Î±à¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
³ÖÎ¥¤äº¹ÊÌ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Îò»Ë¤òÊª¸ì¤ë¼ÂºÝ¤Î·úÂ¤Êª¤ä¼«Á³¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÎÙ¤Ë¤Ï¹ñÎ©¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ»ñÎÁ´Û¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤¬¼£¤ëÉÂµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡¢¸í¤Ã¤¿¹ñ¤Î¶¯À©³ÖÎ¥À¯ºö¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ËáÁ´À¸±à¤ò¡Ö¿Í¸¢¤Î¿¹¡×¤È¤·¤Æ¤É¤¦»Ä¤¹¤Î¤«¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤È°ì½ï¤Ë¡¢¶ñÂÎ²½¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬µÞ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
