銀1個に終わったロシア勢　国内で広まる競争力低下への不安と恨み「ライバルよりも不利な条件に置かれていた」【冬季五輪】

女子シングルで6位と低迷し、肩を落としたペトロシアン(C)Getty Images

現地時間2月22日に無事に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。さまざまな種目で白熱の競争が続けられた中で、今大会から「個人の中立選手（AIN）」として参加が認められたロシア勢は、初採用となった新競技であるスキーモ（山岳スキー）に参加したニキータ・フィリッポフが獲得した銀メダルのみに終わった。

総勢13人がAINから参加したロシア勢。しかし、国際大会から遠のき、競争力が低位化した影響は計り知れなかった。男女のシングル戦に一人ずつが挑んだフィギュアスケートでは、ソ連時代であった1960年のスコーバレー大会以来66年ぶりに“無冠”となった。

凋落ぶりが浮き彫りになった結果を受け、ロシア国内でも衝撃が広まった。スポーツ専門メディア『Sport Express』は「明らかにファンはもっと多くの結果を期待していたが、少なくとも1つのメダルを獲得できたことは満足できる」と強調。そして、AINではなく「ロシア」としての参加を認めなかった国際オリンピック連盟（IOC）に対する恨み節を展開した。

「現在の形でロシア代表選手をオリンピックに参加させることは、選手たちの公正な競争の権利を保障するものではない」

無論、彼らがAINという条件付きでの参加を余儀なくされている背景には、今も続くウクライナ侵攻の国際的な影響がある。