3連休最終日の23日、関東地方などは季節外れの暖かさで、東京・青梅市では25度を超え「夏日」となりました。2月に都内で夏日となったのは、観測史上初めてです。

■都心は“初夏の陽気” 想定外の暑さに

大きな鍋から、モクモクと上がる湯気。東京・上野で開催されたのは、熱々のおでんなどを楽しめるイベントです。

本来なら、2月のこの時期にぴったりのはずが…。

おでん店

「テントの中はめちゃくちゃ暑くて、みんな機能性肌着とか着てたけど脱いだ」

「すごい出歩きやすい気温だなと思うんですけど、この気温で熱々おでんを食べるかというと疑問」

23日、東京都心の最高気温は、22.9度。これは、5月上旬並みの暖かさ、つまり“初夏の陽気”です。

おでんイベントに訪れていた姉妹は、脱いだ厚手のコートを抱え…。

「もう（上着は）着てられない」

「（暑さが）急にだったので、間違えて暖かい（服装）で来ちゃった」

「（上着は）捨ててこようかなと思った」

全国で今年最高の気温を観測したのは、282地点。そのうち、30地点で、2月史上1位となりました。

気温が急上昇した要因が、関東地方で吹いた「春一番」。

強い南風が入り込み、気温がぐんぐん上昇。東京・青梅市にいたっては、最高気温25.1度。まだ2月なのに、夏日となったのです。

受験のため、北海道から訪れたという男性は、都内の予想気温を見て、半袖、短パン姿で来たといいます。

北海道からの受験生（18）

「すごく暑いですね。北海道は全然雪が降ってる感じだったので、半袖短パンで来たんですけど、これでもたりないくらい。もうやばいですね。夏早すぎるみたいな」

あまりの暑さに、コンビニで買ってきたのはアイスでした。

小笠原をのぞく東京都内で2月に夏日になったのは、観測史上初めてのことです。

■2週間前は積雪も…早すぎる“夏”かき氷店は行列

大忙しだったのは、都内のかき氷専門店。

東京・台東区（23日午後）

「暖かいから冷たいもの食べたいなと思ってきました」

涼を求める人は、店内に収まらず。店の前には長い列ができていました。

最後尾に並んでいた2人は40分ほど待って、ようやくかき氷にありつけました。

「（Q：2月でこの暑さだと夏は）考えたくないです。絶対暑い」

人が集まっていた場所は、ほかにも。

東京・江戸川区の河津桜の周りには多くの人が集まっていました。

河川敷には菜の花も咲いていて、2つの花を同時に楽しむことができます。

そこにいたのは、2月とは思えない服装の姉妹。これだけ薄着でも、平気な様子です。



母親

「（Q：ノースリーブで）そうなんですよ（上着）着ていたんですけど、暑すぎて脱いじゃったね」

父親

「（Q：きょう暑いですか？）暑いね」

急激な気温上昇に、こんな声も。

東京・江戸川区（23日午後）

「日曜日（今月8日）にめっちゃ雪がふりましたよね。きょう暖かすぎて同じ月だとは思えないです」

つい2週間ほど前の都心には雪が。街行く人も、厚手の上着に身を包んでいました。

5センチの積雪を観測し、最高気温はわずか2度。23日と比べると、その差は20度以上になります。まさに、同じ月とは思えない、気温差となりました。

■東京スカイツリー エレベーターに20人“閉じ込め”

“季節外れの暖かさ”で賑わう場所もあった3連休最終日でしたが、観光名所の東京スカイツリーでは異変が。23日は臨時休業となっていました。

その訳は、22日夜に発生した、エレベーターの緊急停止です。

「天望デッキ」と4階フロアを結ぶエレベーターのうち2基が、降下中に高さおよそ30メートルの位置で停止。1基は無人でしたが、もう1基には、子ども2人を含む男女20人の客が乗っていました。

消防隊員らによって、救助が完了したのは、およそ6時間後の午前2時ごろ。使われたのが、金属製の板です。

停止したエレベーターの隣に、別のエレベーターを横付け、緊急用のドアからこの板を渡し、客を移動させたといいます。

ケガ人や体調不良を訴える人はいなかったということです。

また、展望台に取り残されていたおよそ1200人の客も、別のエレベーターで順次降ろされました。

“展望台”にいた人

「みなさん地べたに座って待っていました。ここで一晩過ごすのかなと不安でした」

世界一の高さを誇る電波塔で起きた“閉じ込め事故”。

23日、東京スカイツリーは、急きょエレベーターの総点検を実施するため、休業となったのです。

エレベーターが停止した原因について発表はなく、引き続き調査する必要があるとし、24日も臨時休業するということです。

春を飛び越して、夏が訪れたような気候となった東京都心。

しかし、25日（水）から27日（金）にかけて雨が降る予想となっていて、気温も23日と比べて10度ほど急降下するとみられています。

気温の変化が大きいため、体調管理に注意が必要です。

（2月23日放送『news zero』より）