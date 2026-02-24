東京都内で2月に「夏日」観測史上初“季節外れの暖かさ”にかき氷店は行列 2週間前は積雪も
3連休最終日の23日、関東地方などは季節外れの暖かさで、東京・青梅市では25度を超え「夏日」となりました。2月に都内で夏日となったのは、観測史上初めてです。
◇
■都心は“初夏の陽気” 想定外の暑さに
大きな鍋から、モクモクと上がる湯気。東京・上野で開催されたのは、熱々のおでんなどを楽しめるイベントです。
本来なら、2月のこの時期にぴったりのはずが…。
おでん店
「テントの中はめちゃくちゃ暑くて、みんな機能性肌着とか着てたけど脱いだ」
「すごい出歩きやすい気温だなと思うんですけど、この気温で熱々おでんを食べるかというと疑問」
23日、東京都心の最高気温は、22.9度。これは、5月上旬並みの暖かさ、つまり“初夏の陽気”です。
おでんイベントに訪れていた姉妹は、脱いだ厚手のコートを抱え…。
「もう（上着は）着てられない」
「（暑さが）急にだったので、間違えて暖かい（服装）で来ちゃった」
「（上着は）捨ててこようかなと思った」
全国で今年最高の気温を観測したのは、282地点。そのうち、30地点で、2月史上1位となりました。
気温が急上昇した要因が、関東地方で吹いた「春一番」。
強い南風が入り込み、気温がぐんぐん上昇。東京・青梅市にいたっては、最高気温25.1度。まだ2月なのに、夏日となったのです。
受験のため、北海道から訪れたという男性は、都内の予想気温を見て、半袖、短パン姿で来たといいます。
北海道からの受験生（18）
「すごく暑いですね。北海道は全然雪が降ってる感じだったので、半袖短パンで来たんですけど、これでもたりないくらい。もうやばいですね。夏早すぎるみたいな」
あまりの暑さに、コンビニで買ってきたのはアイスでした。
小笠原をのぞく東京都内で2月に夏日になったのは、観測史上初めてのことです。
◇
■2週間前は積雪も…早すぎる“夏”かき氷店は行列
大忙しだったのは、都内のかき氷専門店。
東京・台東区（23日午後）
「暖かいから冷たいもの食べたいなと思ってきました」
涼を求める人は、店内に収まらず。店の前には長い列ができていました。
最後尾に並んでいた2人は40分ほど待って、ようやくかき氷にありつけました。
「（Q：2月でこの暑さだと夏は）考えたくないです。絶対暑い」
人が集まっていた場所は、ほかにも。
東京・江戸川区の河津桜の周りには多くの人が集まっていました。
河川敷には菜の花も咲いていて、2つの花を同時に楽しむことができます。
そこにいたのは、2月とは思えない服装の姉妹。これだけ薄着でも、平気な様子です。
母親
「（Q：ノースリーブで）そうなんですよ（上着）着ていたんですけど、暑すぎて脱いじゃったね」
父親
「（Q：きょう暑いですか？）暑いね」
急激な気温上昇に、こんな声も。
東京・江戸川区（23日午後）
「日曜日（今月8日）にめっちゃ雪がふりましたよね。きょう暖かすぎて同じ月だとは思えないです」
◇
つい2週間ほど前の都心には雪が。街行く人も、厚手の上着に身を包んでいました。
5センチの積雪を観測し、最高気温はわずか2度。23日と比べると、その差は20度以上になります。まさに、同じ月とは思えない、気温差となりました。
■東京スカイツリー エレベーターに20人“閉じ込め”
“季節外れの暖かさ”で賑わう場所もあった3連休最終日でしたが、観光名所の東京スカイツリーでは異変が。23日は臨時休業となっていました。
その訳は、22日夜に発生した、エレベーターの緊急停止です。
「天望デッキ」と4階フロアを結ぶエレベーターのうち2基が、降下中に高さおよそ30メートルの位置で停止。1基は無人でしたが、もう1基には、子ども2人を含む男女20人の客が乗っていました。
消防隊員らによって、救助が完了したのは、およそ6時間後の午前2時ごろ。使われたのが、金属製の板です。
停止したエレベーターの隣に、別のエレベーターを横付け、緊急用のドアからこの板を渡し、客を移動させたといいます。
ケガ人や体調不良を訴える人はいなかったということです。
また、展望台に取り残されていたおよそ1200人の客も、別のエレベーターで順次降ろされました。
“展望台”にいた人
「みなさん地べたに座って待っていました。ここで一晩過ごすのかなと不安でした」
世界一の高さを誇る電波塔で起きた“閉じ込め事故”。
23日、東京スカイツリーは、急きょエレベーターの総点検を実施するため、休業となったのです。
エレベーターが停止した原因について発表はなく、引き続き調査する必要があるとし、24日も臨時休業するということです。
春を飛び越して、夏が訪れたような気候となった東京都心。
しかし、25日（水）から27日（金）にかけて雨が降る予想となっていて、気温も23日と比べて10度ほど急降下するとみられています。
気温の変化が大きいため、体調管理に注意が必要です。（2月23日放送『news zero』より）