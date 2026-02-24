¥ª¥é¥ó¥ÀºÇÇ¯¾¯38ºÐ¼óÁê¤¬½¢Ç¤¡¡3ÅÞÏ¢Î©¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞÈ¯Â
¥ª¥é¥ó¥À¤Ç23Æü¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë38ºÐ¤Î¼óÁê¤¬½¢Ç¤¤·¡¢3ÅÞÏ¢Î©¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥À¤Ç23Æü¡¢¥í¥Ö¡¦¥¤¥§¥Ã¥Æ¥ó¼óÁê¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¿·Æâ³Õ¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·À¯¸¢¤ÏÌ±¼ç66¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡ÊVVD¡Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÌ±¼çÀªÎÏ¡ÊCDA¡Ë¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¤Ç¡¢¹ñ²¦¤ÎÁ°¤Ç½¢Ç¤ÀëÀÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼±¡150µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á3ÅÞ¤Ç66µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢Ë¡°Æ¤äÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤Ë¤ÏÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥§¥Ã¥Æ¥ó¼óÁê¤Ï38ºÐ¤Ç¥ª¥é¥ó¥À»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±À°¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤¿½é¤Î¼óÁê¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£