¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤ËÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ÔÌ±À¸³è¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¡¢Àè·î¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÅÅÎÏÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥¦»ÔÌ±
¡ÖÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃÈË¼¤â»È¤¨¤º¡¢¼Ø¸ý¤Î¿å¤âÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿¯¹¶³«»Ï¸å¡Ë¤³¤ÎÅß¤¬ºÇ¤â´¨¤¤¤Ç¤¹¡×
¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç¤Þ¤ë4Ç¯¡£¥í¥·¥¢¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Á°Àþ¤Ç¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÀïÎ¬¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ï¿ä·×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏºÇÂç32Ëü5000¿Í¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î»à¼Ô¿ô¤Ï10Ëü¤«¤é14Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤á¤¿»°¼Ô¶¨µÄ¤¬ÅÙ¡¹³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄäÀï¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£