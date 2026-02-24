¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¤Î³ËÀïÎÏ¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÀäÂÐÅªÍ¥Àè»ö¹à¡×
2·î23Æü¤Î¥í¥·¥¢¡ÖÁÄ¹ñËÉ±Ò¼Ô¤ÎÆü¡×¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥·¥¢¤¬º£¸å¤âÎ¦³¤·³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶¯²½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¡ÊÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¤Î³ËÀïÎÏ¡Ë¡×¤ÎÈ¯Å¸¤Ï°ú¤Â³¤¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÅª¤ÊÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³ËÀïÎÏ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÎ¬ÅªÍÞ»ßÎÏ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÁ´·³¼ï¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¡¢Â¨±þÂÖÀª¡¢µ¡Æ°À¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ£»¨¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎºîÀï¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë