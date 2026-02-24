¥È¥é¥ó¥×»áÊó¹ð½ñ¤ÏÈó¸øÉ½¡¡ÊÆÃÏºÛ¡¢µ¡Ì©Ê¸½ñ»ö·ï
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬1´üÌÜÂàÇ¤»þ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤éµ¡Ì©Ê¸½ñ¤òÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î»äÅ¡¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï23Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÁÜºº¤Èµ¯ÁÊ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥ß¥¹¸µÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¹±µ×Åª¤ËÈó¸øÉ½¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢»þ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Î¥óÈ½»ö¤¬¿³Íý¤òÃ´Åö¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Æ±»ö·ï¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸øÉ½¤Ï¡Ö¸øÊ¿À¤ÈÀµµÁ¤Î´ðËÜÅª¤Ê³µÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Î¥ó»á¤Ï2024Ç¯7·î¡¢µ¡Ì©Ê¸½ñ»ý¤Á½Ð¤·»ö·ï¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Îµ¯ÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£¥¹¥ß¥¹»áÂ¦¤ÏÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Æ±Ç¯11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤òµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë»ÊË¡¾Ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¹¥ß¥¹»á¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¡×¤ÊÆâÍÆ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸øÉ½¤òÁË»ß¤¹¤ë¤è¤¦»ÊË¡¾Ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥ß¥¹»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤âÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£