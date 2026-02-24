３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を中継するネットフリックス社は２４日（日本時間２５日）までに同社の日本語版インスタグラムを更新。３月６日に開催される日本代表の開幕戦（対台湾）の始球式に人気アニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の実写版メンバー５人が登場することを発表した。

この日公開された画像には、前回大会で優勝した大谷翔平を中心とした日本代表の写真と共に「ＭＡＫＥ ＤＲＡＭＡおもしろいのは これからだ」のメッセージが掲載された。また「侍ジャパン初戦の始球式に実写版"麦わらの一味"がチームで挑む！ ２０２６ワールドベースボールクラシックにて全選手にエールを贈るべくＮｅｔｆｌｉＸシリーズ実写版『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ』キャスト５人が日本ＶＳチャイニーズ・タイペイ戦での始球式に参加決定」とのコメントが添えられた。

大谷翔平が所属するドジャースはこれまでにも「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」とのコラボイベントを実施。大谷自身もアニメ好きとして知られ、かつては作者の尾田栄一郎氏と食事をしたこともあるなど関係は深い。“最強”コラボの誕生に、ネットでも期待の声が集まっている。