¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥À¼óÁêÉÜ¤Ï23Æü¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤¬26Æü¤«¤é3·î7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä½ÅÍ×¹ÛÊª¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤ÎÁê¸ßÅê»ñ¤È´Ø·¸¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤ÏËÇ°×¤ò½ä¤ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÈËà»¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÇ°×¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼óÁêÉÜ¤Ï3¥«¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£