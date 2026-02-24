Á°½µËö20Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¹¥Þ¥ì¥¸ <4431> ¡¡2,588±ß¡¡(+344±ß¡¢+15.3¡ó)
¡¡¥¹¥Þ¥ì¥¸ <4431> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞÆ¡£20ÆüÉÕ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹Ä«´©¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÂè2¼¡Æâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ø½Ð¤·¤¿»Ø¼¨½ñ¤Ë¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤äÂÐ³°È¯¿®¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê°¸¤Æ¤Î»Ø¼¨½ñ¤Ë¡Ö¡Ø¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë½ÀÆð¤Ê¥¹¥Þ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤ËÁáµÞ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿POS¥ì¥¸¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Þ¥ì¥¸¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ±¼Ò¤Ë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯ <6324> ¡¡4,375±ß¡¡(+560±ß¡¢+14.7¡ó)
¡¡¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º <6324> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£20ÆüÉÕ¤ÎÆü´©¹©¶È¿·Ê¹¤¬¡¢¡Ö¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¸ºÂ®µ¡¤ä¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤òÁý»º¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6～7·î¤ò¥á¥É¤Ë¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¤ÎÊÆ¹ñ¹©¾ì¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸½ºßÈæ5³äÁý¤Î1Ëü5000Âæ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAIÅëºÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼ê½ÑÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¸þ¤±¤Î¼ûÍ×Áý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥µ¥¤¥Ð¥À¥¤¥ó <7779> ¡¡393±ß¡¡(+46±ß¡¢+13.3¡ó)
¡¡£Ã£Ù£Â£Å£Ò£Ä£Ù£Î£Å <7779> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁõÃå·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¡ÖHAL¡×¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇºòÇ¯½ªÈ×¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò³ô¤Ë¤âÅê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¡¢Â¤â¤È¶¯ÎÏ¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê25Ç¯4-12·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬1²¯9000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü3²¯8400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£Á°´ü¤Ë¥É¥¤¥Ä»Ò²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñÍ²Á¾Ú·ôÉ¾²Á±×¤¬´óÍ¿¤¹¤ë·Á¤Ç¹õ»ú¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¢£ÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> ¡¡8,330±ß¡¡(+670±ß¡¢+8.8¡ó)
¡¡ÆüËÜÅÅ»ÒºàÎÁ <6855> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£È¾Æ³ÂÎ¸¡ººÍÑ¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤ÎÀì¶È¥áー¥«ーÂç¼ê¤ÇÈ´·²¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢AI¥µー¥Ðー¸þ¤±GPU¡Ê²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¡Ë¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤ëHBM¡Ê¹âÂÓ°èÉý¥á¥â¥êー¡Ë¤Î¼ûÍ×¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHBM¸þ¤±¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤Ï¡ÊÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ë¿ôÎÌ¡¦Ã±²Á¤È¤â¤Ë¹â¿å½à¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎHBM¸þ¤±¤¬¹¥Ä´¤ò¶Ë¤á¡¢Æ±¼Ò¤Î¶ÈÀÓ²¡¤·¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¾å½Ü¤Ë26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ÎÁý³Û¤òÈ¯É½¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î48²¯±ßÍ½ÁÛ¤«¤é65²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ41.8¡óÁý¡Ë¤ËÂçÉý¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿¡£4´ü¤Ö¤ê¤Î¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤Î°Æ·ï¤¬ËÜ³Ê´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¡¢Ãæ´üÅª¤Ë°ìÃÊ¤Î¶ÈÀÓÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£³ô²Á¤Ï¤½¤Î¸åÊ£¿ô²ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ò¸ò¤¨¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç»þ²ÁÁí³Û¤ò8³ä¤âÁý²Ã¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹·ÐÍ³¤Î¼¹Ù¹¤Ê¶õÇä¤ê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ÎÆ§¤ß¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¤²Â¤¬ºÆ²ÃÂ®¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥á¥¤¥³ー <6787> ¡¡21,510±ß¡¡(+1,670±ß¡¢+8.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨3°Ì¡£¥á¥¤¥³ー <6787> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー£Í£Õ£Æ£Ç¾Ú·ô¤¬19Æü¡¢¥á¥¤¥³ー¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1Ëü2700±ß¤«¤é2Ëü3200±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö¥ªー¥Ðー¥¦¥§ー¥È¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥àµòÅÀ¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢LEO¡ÊÄãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®¡Ë¼õ¿®ÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê´ðÈÄ¤ä¥á¥â¥êー¥â¥¸¥åー¥ë´ðÈÄ¤Ê¤É¤ò¼´¤È¤·¤¿¶ÈÀÓ³ÈÂç¤òÁÛÄê¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏAI¡¡GPU¥µー¥Ðー¸þ¤±¤Î¼õÃí³ÍÆÀ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï¥á¥¤¥³ー¤Î27Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò308²¯±ß¡Ê½¾Íè¤Ï273²¯±ß¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥¤¥¸¥¹ <4659> ¡¡4,435±ß¡¡(+325±ß¡¢+7.9¡ó)
¡¡¥¨¥¤¥¸¥¹ <4659> [Åì¾Ú£Ó]¤¬6ÆüÂ³µÞ¿¡£Î®ÄÌ¾®Çä¶È¸þ¤±¤ËÃª²·Âå¹Ô¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥Æ¥¤¥ë¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤ò¼çÎÏÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥¨¥¤¥¸¥¹¤ÎÁÏ¶È²È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ªー¥Êー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢TOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏMBO¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Ð¥¤¥¢¥¦¥È¡Ë¤Î¿§ºÌ¤¬¶¯¤¤¡£TOB²Á³Ê¤Ï4450±ß¤ÇÁ°Æü19Æü½ªÃÍ¤ò8¡ó¶¯¾å²ó¤ë¿å½à¡ÊÇã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï2·î20Æü¤«¤é4·î6Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥µ¥¯¥µ <6675> ¡¡7,730±ß¡¡(+540±ß¡¢+7.5¡ó)
¡¡¥µ¥¯¥µ <6675> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£2006Ç¯°ÊÍè¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£19Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢±ÑÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ê¥åー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿ー¥º¡Ê£Á£Ö£É¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥µ¥¯¥µ¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝÍ³ä¹ç¤Ï5.03¡ó¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï2·î12Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö½ãÅê»ñµÚ¤Ó½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°ÙÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÌÀîÀºµ¡ <6327> ¡¡1,519±ß¡¡(+106±ß¡¢+7.5¡ó)
¡¡ËÌÀîÀºµ¡ <6327> [Åì¾Ú£Ó]¤¬7ÆüÂ³µÞ¿¡£°ì»þ13.6¡ó¹â¤Î1605±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢Ï¢Æü¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¹¹¿·¤ÈÀÄ¶õ·÷¤òÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤Î¿¿¶õ¥×¥ì¥¹µ¡¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼çÎÏÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¥·¥§¥¢¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°Çä¾å¹â¤¬¹ñÆâ¤ò¾å²ó¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é¤Î»ëÀþ¤âÇ®¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅê»ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢AI¥µー¥Ðー¸þ¤±¹âÀÇ½¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÆ¼Ä¥ÀÑÁØÈÄ¡ÊCCL¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ÎCCLÀ®·ÁÍÑ¿¿¶õÂç·¿¥×¥ì¥¹µ¡¤ÇÈ´·²¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÍ¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯6·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ44¡óÁý¤Î8²¯6000Ëü±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¹¹¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï³ô¼°¼ûµëÌÌ¤«¤é¤â»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊª¸À¤¦³ô¼ç¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¹á¹Á·Ï¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥ê¥à¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ±¼Ò³ô¤òÇã¤¤Áý¤¹Æ°¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾¶á¥Çー¥¿¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î14Æü¡ÊÊó¹ð½ñÄó½ÐµÁÌ³È¯À¸Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç18.24¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤È¤·¤Æ³«²Ö¤·¤¿Æ±¼Ò³ô¤Î¿Íµ¤ÁÇÃÏ¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¡¢³ô²Á¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉâÍÈ¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÂçºêÅÅ <6644> ¡¡1,692±ß¡¡(+107±ß¡¢+6.8¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£ÂçºêÅÅµ¤¹©¶È <6644> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£19Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò36²¯±ß¤«¤é52²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ48.4¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò18±ß¤«¤é28±ß¤Ø°ú¤¾å¤²Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò45±ß¡ÊÁ°´ü22±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¡¢³¤³°·×Â¬À©¸æ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ËÈ¼¤¦»ö¶ÈÅ±ÂàÂ»20²¯4000Ëü±ß¤òÆÃÊÌÂ»¼º¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤ËÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×Ìó60²¯±ß¤òÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Ê¤ª¡¢Çä¾å¹â980²¯±ß¡ÊÆ±0.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×58²¯±ß¡ÊÆ±1.7¡óÁý¡Ë¤Ï½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾å¸Â¤ò150Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î3.36¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï25²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î20Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¹¹¤Ê¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥Ê¥ì¥Ã¥¸ <5252> ¡¡868±ß¡¡(+44±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥Ê¥ì¥Ã¥¸ <5252> [Åì¾Ú£Ç]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£19Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢29Ç¯3·î´ü¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡×¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÑÂ³¼ý±×·¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¡×¡ÖIT¿ÍºàºÎÍÑÆñ¤Ç¤âÍø±×³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡×¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â62²¯±ß¡Ê26Ç¯3·î´üÍ½ÁÛ¤Ï46²¯9000Ëü±ß¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×3²¯±ß¡ÊÆ±9200Ëü±ß¡Ë¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¹½¤¨¡£¤³¤ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ð¥¤¥»¥ë <7685> ¡¡6,200±ß¡¡(+280±ß¡¢+4.7¡ó)
¡¡£Â£õ£ù£Ó£å£ì£ì¡¡£Ô£å£ã£è£î£ï£ì£ï£ç£é£å£ó <7685> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï½ÐÄ¥Ë¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥¤¥»¥ë¡×¡ÖÇã¼èÊ¡¤Á¤ã¤ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£·î13Æü¤Ë26Ç¯12·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï1300²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ29.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï125²¯±ß¡ÊÆ±38.2¡óÁý¡Ë¤È¡¢Á°´ü¤ËÂ³¤²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥ê¥æー¥¹¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢°ú¤Â³¤¹âÀ®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤òÁö¤ë¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤â¼Â¼ÁÁý³Û¤ò·×²è¡£3·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤¹¤ë1ÂÐ2¤Î³ô¼°Ê¬³ä¹ÍÎ¸¥Ùー¥¹¤ÇÇ¯17±ß50Á¬¡ÊÁ°´ü¤ÏÊ¬³ä¹ÍÎ¸¤Ç12±ß50Á¬¡Ë¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£Æ±¼Ò³ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¸«Êý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Ó£Å£Í£Ô£Å£Ã <6626> ¡¡2,679±ß¡¡(+69±ß¡¢+2.6¡ó)
¡¡£Ó£Å£Í£É£Ô£Å£Ã <6626> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³¿¡£20Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¡ÖÇöËì¥µー¥ß¥¹¥¿¡×¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÍÕ¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤Ë¿·Åï¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Ë¿·¤¿¤Ë¹ñÆâÂè2À¸»ºµòÅÀ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÇöËì¥µー¥ß¥¹¥¿¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤âºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£Î¾µòÅÀ¤¢¤ï¤»¤ÆÌó55²¯±ß¤òÅê¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÀéÍÕ¹©¾ì¤Ï27Ç¯12·î¡¢»³¸ý¹©¾ì¤Ï27Ç¯7·î¤Î´°À®¤ò·×²è¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³¤ÈÁ <3133> ¡¡374±ß¡¡(+9±ß¡¢+2.5¡ó)
¡¡³¤ÈÁ <3133> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3ÆüÂ³¿¡£20Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¹ñºÝÅª´ë¶È¥°¥ëー¥×¡¢£Õ£Ô£Ô¥°¥ëー¥×¡¦¥³ー¥×¡Ê°Ê²¼£Õ£Ô£Ô¼Ò¡Ë¤È¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©»ö¶È¤ÎÂ¿³ÑÅ¸³«µÚ¤Ó³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤Î ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー²½µÚ¤Ó±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ê¤É£Õ£Ô£Ô¼Ò¤ÎµòÅÀ¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢²¤½£½ô¹ñ¤ØÆüËÜ¿©Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡£¤Þ¤¿¡¢£Õ£Ô£Ô¼Ò¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¼«¼Ò±¿ÍÑ¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ò·úÀßÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±¿ÍÑµÚ¤Ó¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー²½»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¸å¤Ë¤Ï£Õ£Ô£Ô¼Ò¤È¤Î´Ö¤ËÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Á£Â£Å£Ê£Á <5574> ¡¡3,000±ß¡¡(+54±ß¡¢+1.8¡ó)
¡¡£Á£Â£Å£Ê£Á <5574> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£19Æü¡¢£Î£Ô£Ô <9432> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤Î£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡££Á£Â£Å£Ê£Á¤Ïº£¸å¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä³Ø½¬¥Çー¥¿À¸À®ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸ÀµÚ¤Óµ»½Ñ¸¡¾Ú¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¢£¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡ <4888> ¡¡396±ß¡¡(+7±ß¡¢+1.8¡ó)
¡¡¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡ー¥Þ <4888> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£ÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤¬20Æü¡¢¡ÖÁÏÌô»Ù±ç¿ä¿Ê»ö¶È¡¦´õ¾¯¼ÀÉÂÍÑ°åÌôÉÊ»ØÄêÁ°¼ÂÍÑ²½»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡¤ÎÀÚ½üÉÔÇ½¤Ê¿Ê¹ÔºÆÈ¯¿©Æ»´â¤ËÂÐ¤¹¤ëBNCTÍÑ¥Û¥¦ÁÇ°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤òºÎÂò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥é¥Õ¥¡¤âÆ±Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í¡¢3Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÊä½õ¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç2²¯8000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤È³«¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬°ì»þ10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ýー¥ë£È£Ä <3657> ¡¡309±ß¡¡(+4±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3657> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£20Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò£Ó£ù£î£Ø¤¬¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡££Ó£ù£î£Ø¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦AI¡¦IoT¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÁí¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÏIT¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖSynX One¡×¤Î±¿ÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤ò¹½À®¤¹¤ëÃæ³Ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£24»þ´Ö365Æü¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー´Æ»ë¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸¡ÃÎ¡¦½éÆ°ÂÐ±þ¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎIT´ðÈ×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥êー¥¨¥Õ <7544> ¡¡572±ß¡¡(+6±ß¡¢+1.1¡ó)
¡¡¥¹¥êー¥¨¥Õ <7544> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3ÆüÂ³¿¡£20Æü¸á¸å2»þ¡¢26Ç¯2·î´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é4±ßÁý³Û¤·¤Æ11±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï18±ß¡ÊÁ°´üÈæ8±ßÁýÇÛ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
