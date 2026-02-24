¾¾ºäÂçÊå»á¡¡B¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¤Øºòµ¨¥«¥Ö¥¹¡¦À¿Ìé¤Î32ËÜÎÝÂÇÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡¡ÚÊ¿À®¤Î²øÊª¤¬¹Ô¤¯¡¡¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµá¡Û¸µÀ¾Éð¤ÇËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê45¡Ë¤Ë¤è¤ë·î1²ó¤Î¥³¥é¥à¡Ö¾¾ºäÂçÊå¤ÎÃµµå¡×2·îÊÔ¡£¾¾ºä»á¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥í¥ê¥À¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÇÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¶´¤ó¤ÇÆüÊÆ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶ÂçÊª±¦ÏÓ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³ÆÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿2·î¤Ç¤·¤¿¡£²Æì¡¢µÜºê¤Ç³ÆµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò²ó¤ê¡¢¼¡¤ÏÊÆ¹ñ¤Ø¡£¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À¤Ø¤ÈÈô¤Ó¡¢¥¢·³¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£°æÅê¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ò±óÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¡£¼«Ê¬¤¬À¾Éð¤Ç¸½Ìò¤Îº¢¤â¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ÆÀÅ¤«¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¾å¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹1Ç¯ÌÜ¤Î07Ç¯¡¢Åö»þ¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î¥Ù¥±¥Ã¥È¡¢Êá¼ê¤Î¥Ð¥ê¥Æ¥Ã¥¯¤é¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤ºÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶¤¦¤è¤¦¿´¤¬¤±¡¢²÷¤¯OK¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö·³¡¦²¬ËÜÁª¼ê¤â¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤À»þº¹¤Ü¤±¤¬¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ï¼çÎÏ¤Î¥²¥ì¥í¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤ÈÆ±ÁÈ¡£2¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤È¤ÏÃæÆü»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬½¤ÀµÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡£18Ç¯9·î¤ÎÂÐÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤Î±¦ÂÇ¼ÔºÇÂ¿¤Î32ËÜÎÝÂÇ¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¤¤¤«¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿ô»ú¤ÇOK¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä»þº¹¡¢µÙ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÏ¢Àï¤âÂ³¤¯¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÂÇ·âÆ±ÍÍ¤Î¡Ö½¤ÀµÇ½ÎÏ¡×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¶ÂçÊª±¦ÏÓ¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤êËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë98¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Åê¼ê¤È¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏWBC·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡¡¢ã¥É·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏË¬Ìä¡¡ÂçÃ«ºÇÂ®99¥Þ¥¤¥ë¡Ö°Â¿´¡×¢ä¾¾ºä»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÂçÃ«¤é¤ÎÎý½¬¤òÇ®¿´¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÄ¾µå¤¬ºÇÂ®99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦3¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Î¿®¡£°ìÊý¤ÇWBC¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¼ê¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¡£