µð¿Í¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¡ºÇÂ®155¥¥í¤Î1²ó´°Á´Åêµå¡¡´üÂÔ¤ÎÂç¡Á¤¤Ê¿·³°¹ñ¿Í¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í3¡½0³ÚÅ· ¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê28¡á¥ì¥¤¥º¡Ë¤¬23Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¡¢1²ó´°Á´Åêµå¤Ç1Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇÂ®155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤Éµå°Ò¤â½½Ê¬¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢´°àú¤Ê¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤¬¥ß¥Ã¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¤Î±¦ÏÓ¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î½éÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÁ´¤¯°ã¤¦´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç²¡¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦º´Æ£¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÅç¤ÏÆâ³Ñ150¥¥íÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£ÀõÂ¼¤Ï154¥¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼»þÂå¤ÏÄÌ»»130»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£·×362²ó¤Ç487Ã¥»°¿¶¤ÎÃ¥»°¿¶Î¨12¡¦11¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢1²ó´°Á´Åêµå¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¡£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎÆ±¤¸¥¸¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¸¥à¤Ç²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ÃæÅç¤Ë¤Ï8µåÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤·¤Ä¤³¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È»öÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬À¸¤¡¢Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÈ÷¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÁá¤á¤ËÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò»Å¾å¤²¤¿¡£µÜºê¤Ç¤Î1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç6Æü¤Ë½é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢ºÇÂ®153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊÑ²½µå¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁè¤¦¡¢³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹3A¡Ë¤â1²óÌµ¼ºÅÀ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Çº¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¤ÊºÇÂ®160¥¥í±¦ÏÓ¤Ï¡¢³«Ëë¤Ø¤µ¤é¤ËÄ´À°¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë
¡¡¢ã¹Ã»Ò±à¤ÇÅÐÈÄ·Ð¸³¢ä
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡õ¥µ¥¤¥º¡¡1997Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£2¥á¡¼¥È¥ë1¡¢94¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡ùµåÎò¡¡¥¢¥é¥â¡¦¥Ï¥¤¥Ä¹â¤«¤é16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ17ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤ê¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨10.57¡£
¡¡¡ù°¦¾Î¡¡¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤«¤é°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥¯¡×¡£
¡¡¡ùÍèÆü·Ð¸³¡¡15Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U18WÇÕ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥«¥Ê¥ÀÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢À»ÃÏ¤Ç¤ÎºÆÅÐÈÄ¤Ø¡Öµð¿Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡£