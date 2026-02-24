µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬»î¹çÁ°¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ÎÆ±À¤ÂåÅê¼ê¤ÈºÆ²ñ¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¡¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×½éµå¤òº£µ¨¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£³¡½£°³ÚÅ·¡Ê£²£³Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£²»à¡£½é¸«¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Æ£¸¶¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£½éµå¡¢³°³Ñ£±£´£¸¥¥íÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢»°Í·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ò¥Ã¥È¤Î¡Ë£È¥é¥ó¥×¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¾õÂÖ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¼¡¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Î»þ¤Ï¼éÈ÷¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¡Ö£¸£¸Ç¯À¤Âå¡×¤Î³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤·¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£º£µ¨¤¬¥×¥íÆþ¤ê£²£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÇØÈÖ¹æ£¶¤¬¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë