¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬Åê¼ê¿Ø½é¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤â¼ý³Ï¡¡¡ÈÂè£²ÀèÈ¯¡ÉÍ½½¬´°Î»¤Î£²²ó´°Á´
¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£¶¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£´¡Ý£°ÆüËÜ¡Ê£²£³Æü¡¦¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±µÜºê¹ç½ÉÃæ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£²£³Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£¶¡×¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£´²ó¤«¤é£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£¡ÈÂè£²ÀèÈ¯¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤¬¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²£´Æü¤Ë¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤ÎÉ½¼¨¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ë¶õ¤òÀÚ¤é¤»¤¿·è¤áµå¤â»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¹â¶¶¹¨¤¬£´²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤Ç£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¡£¡ÈÂè£²ÀèÈ¯¡É¤ÎÍ½½¬¤ò´°Î»¤·¤¿¡£ºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤Èµå°Ò¤Ï½½Ê¬¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç£²Ã¥»°¿¶¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ£´²ó¤«¤é¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£´²óÀèÆ¬¤Î»³Àî¤ò£±£µ£´¥¥í¤ÇÍ·¥´¥í¡£Â³¤¯»³ËÜ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î£´Ï¢Åê¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££µ²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÃ«Àî¸¶¤ò£±£µ£µ¥¥í¤Ç°ì¥´¥í¡££±»à¤«¤é°æ¾å¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¹¥Êá¤·¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬Íè¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢²ÃÂ®¤·¤¿¡£½àÈ÷¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹çÁ°¤ËÊá¼ê¤Î¼ã·î¤ÈÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¡£¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î¸ò´¹¤òÍ×µá¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê¼ê¿Ø¤Ç½é¤Î¼ºÇÔ¤â¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¼ý³Ï¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¸ò´¹¤Ï»Ä¤ê£¸ÉÃ¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¤ò³°¤»¤Ð¡¢¤¤¤¤¤À¤±¡×¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£»Ä¤ê£µÉÃÁ°¸å¤Ç¤ÎÅêµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¡Ê»Ä¤ê¡Ë£²ÉÃ¤È¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë·ù¤Ê´Ö¤ò¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè£²ÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤â¡£ËèÆüÅê¤²¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¡££²£³Ç¯¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Ç£±²óÌµ¼ºÅÀ¡£¥È¥é¥¦¥È¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëÎÏ¤Ï½½Ê¬¡£¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ÎÄ´À°¤â¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÄ¾µå¤òËá¤¡¢£×£Â£Ã»ÈÍÑµå¤Ç¤âÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î°ÒÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â³ÎÇ§¡£¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡×¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤â·Ð¸³¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë