ºäËÜ²Ö¿¥¥¹¥Þ¥¤¥ëËþ³«¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡×¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Ç¹Ô¿Ê¡¡ÎÞ¤È´¶Æ°¤Î£±£·Æü´Ö¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ÞÎØÊÄËë
¡¡Âè£²£µ²óÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ï£²£²ÆüÌë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Î£²¥«½ê¤Ë£±£·Æü´Ö¤È¤â¤µ¤ì¤¿À»²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬´ú¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤é¤â¹Ô¿Ê¡£¼¡²ó¤Ï£²£°£³£°Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êì¹ñ¤Î´üÂÔ¤È¸Ø¤ê¤òÇØÉé¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤è¤ë£±£·Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£ÊÄ²ñ¼°¤Ï¥ß¥é¥ÎÃæ¿´Éô¤«¤éÌó£±£µ£°¥¥íÎ¥¤ì¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÈá·à¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦°ä»ºÅÔ»Ô¡¦¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìó£²ÀéÇ¯Á°¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î£Ì£Å£Ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÌöÆ°¤¹¤ëÈþ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥Ú¥é¡ÖÄØÉ±¡×¤Î¡Ö´¥ÇÕ¤Î²Î¡×¤ÇËë¤¬³«¤¡¢¥ê¥´¥ì¥Ã¥È¤ä¥¢¥¤¡¼¥À¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â¼¡¡¹¤ÈÃÅ¾å¤Ø¡£Ä³¡¹É×¿Í¤Ï·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Ç¥í¡¼¥Þ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî½ã¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¡£´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜ¤ÏÂçÌò¤ò½ª¤¨¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¿¹½Å¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò´Þ¤à£Ô£Å£Á£Í¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÊÄ²ñ¼°¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿¹½Å¤È¤È¤â¤ËÆü¤Î´Ý¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¹Ô¿Ê¤¹¤ë´Ö¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÁª¼ê¤é¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿Ìó£µ£°¿Í¤¬Æþ¾ì¡£Æü¤Î´Ý¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ´ú¤Î¾®´ú¤ò¿¶¤ê¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ø¤Î·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤Ï¥Ú¥¢ÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿Ãæ¡¢»°±º¤Ï¤Ò¤È¤¤ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿£²¿Í¤Î³èÌö¤Ï¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ÇÎ®¤ì¤¿Âç²ñ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤Ë£²ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¹âÆÀÅÀ¤Ë¶Ã¤¤¤¿»°±º¤¬¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¤º¤Ã¤³¤±¤¿¾ìÌÌ¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÀï¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¸å¡¢¥ß¥¹¤«¤é¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎå¤Þ¤·¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢»°±º¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë³ê¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ú¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼°¤ÎºÇ¸å¡¢¸ÞÎØ´ú¤¬¥ß¥é¥Î¤Î¥µ¥é»ÔÄ¹¤é¤«¤é¥×¥í¥Ð¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¡¦¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ëÃÏ°è·÷¤Ê¤É¤ÎÃÎ»ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£¾ìÆâ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÄ´¤Ù¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤ÎÀ»²ÐÂæ¤Î²Ð¤¬ÀÅ¤«¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡££±£·Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£¸¶¥µ»£±£±£¶¼ïÌÜ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Åß¤Îº×Åµ¤¬¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£