timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¼ç´Ñ¤Þ¤ß¤ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®¡¡²òÀâ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤ë
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬½Ð±é¤¹¤ë24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§15¡Ë¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¤â¹Ó¤ì¤¿´ë²è¤òºÆ¤Ó´º¹Ô¤¹¤ë¡£1¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç·è¤á¤¿¡ÈtimeleszÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿äÍý¤¹¤ë¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¹Ó¤ì´ë²è¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡×¤¬ºÆ¤Ó
¡¡¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢º£Ç¯1·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾×·â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·´ë²è¡£¤Þ¤ºÈÖÁÈ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö½ÐÀ¤¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÂê¤¬¤ï¤¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¼ç´Ñ¡É¤Ç¡¢¤ªÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡£»Ä¤ê¤Î7¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤À¤±¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤ªÂê¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤òÀµ²ò¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î´ë²è¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ªÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÇÄ©¤à¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤ÎÅ¸³«¤¬Á´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÇÈÍðÉ¬»ê¤Î¥È¡¼¥¯¡õ¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ìó1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡£Á°²ó¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®Ã´Åö¤Î¸¶²Å¹§¤¬¼ç´Ñ¤Ç·è¤á¤¿¡Ö·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤½¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç·ãÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡È¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¥¼¥í¡É¤ÊÁÇ´é¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ûÀ¾¤À¤¬¡¢Î©¾ì¤¬°ìÅ¾¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªÂê¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ûÀ¾¤Î¼ç´Ñ¤Þ¤ß¤ì¡Ê¡©¡Ë¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿7¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡½¡½¡£Âè1ÃÆ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¦ÏÃ¥Þ¥ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤ÎÌ©¼¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í°ÕµÁ¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÈÖ¤Ë1¿Í¤º¤Ä¡È¤È¤È¤Î¤¦ÏÃ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°²ó2·î3ÆüÊüÁ÷¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡¦À¾²®·¦¤Ë¤¢¤ëËÜ³ÊÅª¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢ÁíÀª9¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥Ê¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£
¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡ÖÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÍç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢°ìÆ±¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¾À¸¤¬¡¢¤¢¤ëÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡½¡½¡£¤½¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£¡È¤Ä¤Þ¥Ã¥Á¡É¥Ð¥È¥ëºÆ¤Ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂç¹Ó¤ì´ë²è¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡×¤¬ºÆ¤Ó
¡¡¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï¡¢º£Ç¯1·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¾×·â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·´ë²è¡£¤Þ¤ºÈÖÁÈ¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö½ÐÀ¤¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÂê¤¬¤ï¤¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¼ç´Ñ¡É¤Ç¡¢¤ªÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¡£»Ä¤ê¤Î7¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤À¤±¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤ªÂê¤ÎÆâÍÆ¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤òÀµ²ò¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î´ë²è¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìó1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡£Á°²ó¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®Ã´Åö¤Î¸¶²Å¹§¤¬¼ç´Ñ¤Ç·è¤á¤¿¡Ö·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤Î¿Æ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤½¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç·ãÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡È¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¥¼¥í¡É¤ÊÁÇ´é¤òË½Ïª¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ûÀ¾¤À¤¬¡¢Î©¾ì¤¬°ìÅ¾¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªÂê¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ûÀ¾¤Î¼ç´Ñ¤Þ¤ß¤ì¡Ê¡©¡Ë¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿7¿Í¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡½¡½¡£Âè1ÃÆ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Êª¥È¡¼¥¯´ë²è¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤È¤È¤Î¤¦ÏÃ¥Þ¥ó¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤È¤¤¤¦¼ÞÇ®¡Ê¤·¤ã¤¯¤Í¤Ä¡Ë¤ÎÌ©¼¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í°ÕµÁ¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÈÖ¤Ë1¿Í¤º¤Ä¡È¤È¤È¤Î¤¦ÏÃ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°²ó2·î3ÆüÊüÁ÷¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡¦À¾²®·¦¤Ë¤¢¤ëËÜ³ÊÅª¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼°¥µ¥¦¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¡×¡ÊËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢ÁíÀª9¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥Ê¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£
¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡ÖÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÍç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤ò¹ðÇò¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÄÄÍÂçµ±¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢°ìÆ±¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¶ËÜ¾À¸¤¬¡¢¤¢¤ëÀèÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡½¡½¡£¤½¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£¡È¤Ä¤Þ¥Ã¥Á¡É¥Ð¥È¥ëºÆ¤Ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£