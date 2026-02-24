Ç®¶¸¤ÎÎ¢¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿À¸Íý¤ÎÇº¤ß¡¡¸ø¸À¤ò¡È¥¿¥Ö¡¼»ë¡É¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë°Ë½÷»Ò¤ÏËÜ²»¡Ö¤Ê¤¼ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢ÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥°¥ì¥ó(C)Getty Images
¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢À¸ÍýÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRMC Sport¡Ù¤ÇÈ¯¤·¤¿¹ðÇò¤À¡£Èò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¤âÈò¤±¤¬¤Á¤ÊÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥°¥ì¥ó¤Ï½Ð¾ì¼ïÌÜ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥ß¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ13°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤â¹æµã¤·¤¿SP¤«¤éÃæ2Æü¤ÇÄ©¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Éü³è¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë147.52ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ì¤º¡£°ìÏ¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇÈ¤Ë¡¢¾É¾õ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¥ì¥ó¤Ï¡ØRMC Sport¡Ù¤Ç¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¶²¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢´¶¾ð¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡È¸ø¸À¤·¤Å¤é¤¤Çº¤ß¡É¤òÊú¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÈà½÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥¢¥¹¥í¥ó½÷»Ò¤Î¥É¥í¥Æ¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤âÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë·î·Ð¼þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¶¥µ»»²²Ã¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤È¤Ê¤ë2·î12Æü¤ËÆÈ»æ¡ØBild¡Ù¤Ç¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á½÷À¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶ì¤·¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸Íý¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÀ¸Íý¤ÎÏÃ¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬100%¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡© ¤½¤ì¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¿ÍÀ¸¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡×
¡¡4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁêÅö¤Ê½Å°µ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¸Íý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÉ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ãæ½ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡À¸Íý¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¾É¾õ¤ä´ü´Ö¤Ë¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÂÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤±¤ÎÂÐ±þºö¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢¥°¥ì¥ó¤ä¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÈ¯¿®¤¬Éý¹¤¤Íý²ò¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]