¡¡Ì§ÌÌ¼«Í³³Ø±à¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼Éô¤Î£³£µ¼þÇ¯¸ø±é¡Ê¼çºÅ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£ï£æ£æ£é£ã£å¥ä¥¿¥¬¥é¥¹¡Ë¤¬£²£±Æü¤«¤é£²Æü´Ö¡¢Åìµþ·úÊª£Â£ò£é£ì£ì£é£á¥Û¡¼¥ëÌ§ÌÌ¡ÊÌ§ÌÌ»ÔÎ©Ê¸²½·ÝÇ½·à¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè£±Éô¤Ç¤Ï¡Ö·àÃÄ¤½¤È¤Ð¤³¤Þ¤Á¡×¤¬ÁÏÉô¤«¤é¤Î£³£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò±é¤¸¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤â½Ð±é¡£Âè£²Éô¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î°¦¾Î¡Ö£Ç£Ï£Ì£Ä£Å£Î¡¡£Â£Å£Á£Ò£Ó¡×¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¡¦ÅÄ¿¬Âç´î¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¡¦¹õÌÚ°¦Íý¡¢À¼³Ú²È¡¦Èõ¸ýÎ¼ÂÀ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡£µÇ¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡£·àÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ°ì¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Þ¤¿°ì¸ÄÁý¤¨¤¿¤Ê¤È·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ü¥¦¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Æ±Éô¡£¥Á¥¢Ì¤·Ð¸³¤Ç¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÌîÅÄ´ÆÆÄ¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢º£¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Î£¹Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤á£´£²ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¹â¹»¥Á¥¢¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·àÃÄ¤È¤È¤â¤ËÉô°÷¡¢£Ï£Ç¤Î£±´üÀ¸¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ£³£µÇ¯¤ÎÎò»Ë¤òÉ½¸½¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥Á¥¢Éô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢·àÃÄ¤Î±éµ»¤Ï´ÑµÒ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÂçÀ®¸ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²Éô¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï£Ç£Ï£Ì£Ä£Å£Î¡¡£Â£Å£Á£Ò£Ó¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥£¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¹â¹»Éô°÷£¶£²¿Í¡¢Ãæ³ØÉô°÷£³£³¿Í¡¢£Ï£ÇÌó£´£°¿Í¤éÂ¿¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿±éµ»¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ê¡¢£²£±Æü¤Î²ó¤Ç¤ÏÅöÆüÆþ¾ì¼Ô¤Î¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿£Í¡ª£Ì£Ë¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ç¤Î¡ÈÂ¨¶½¥·¥ç¡¼¡É¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡£³Ç¯À¸Éô°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë£±£³ÅÙ½Ð±é¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·Ç¯½Ë²ì¹Ô»ö¡Ö¥í¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£´ØÀ¾Áª¼ê¸¢¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Á´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤Ç¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È°¦ÊÖ¤·¡É¡£ÌîÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤Ë¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤Âå¡£¤¤¤¤±éµ»¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ²¿¤«¤òÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈËüÇîÀ¤Âå¡É¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢¡¢¥í¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬£±¥«·î¤â¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´°¿ë¡££³Ç¯À¸¤ÏºÇ¸å¤ÎÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥ß¥É¥ë¡Ê¥Ô¥é¥ß¥Ã¥ÉÃæÃÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÀÐËÜÍÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ±éµ»¤ÎÆâÍÆ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¡£±éµ»¤Î¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿Æ±¤¸¤¯¥ß¥É¥ë¤Î»³ºê¿´À²¡Ê¤³¤Ï¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ï£Ì£Ä£Å£Î¡¡£Â£Å£Á£Ò£Ó¤Îµ°À×¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¹â¹»£³Ç¯´Ö¤Ç¡Ë¿®Íê¤¹¤ëÎÏ¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀÐËÜ¼ç¾¡Ë¡£¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤ê±éµ»¤ÇÊÖ¤·¤¿¤ê¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê»³ºê¤µ¤ó¡Ë¡£ÎòÂå¤ÎÉô°÷¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿£³£µÇ¯Ê¬¤ÎÅÁÅý¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ý¡£