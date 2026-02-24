B¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×OPÀï½Ð¾ì2ÀïÌÜ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃÆ¤Î1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¼¥á¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½Ð¾ì2ÀïÌÜ¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ïºòµ¨12¾¡¤òµó¤²¡¢WBC¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡£2²ó1»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤Î¹ë²÷2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢½é°ÂÂÇ¤¬½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÇ´¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÂå¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¼Ç¤ËÀª¤¤¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Æñ¤·¤¤¥´¥í¤ò·Ú²÷¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÍ·¥´¥í¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥á¥Ã¥ÄÀï¸å¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£