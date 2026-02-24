ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¡×¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡¡1²ó1¼ºÅÀ¤âº¸¼ê¥Þ¥á¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¶¯Ä´
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À2¡½5ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡Ì¾¸î¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî¤¬»î±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ï1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¡×¡£13Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ïº¸¼ê¤Î¥Þ¥á¤Î±Æ¶Á¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î66»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£º£µ¨¤âÉÔÆ°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¹âÂ´7Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ï´û¤Ë³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤Î±ÇÁü¤â¸«ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£