½µËö¤Ë´Ý2Æü´Ö¤ÎÊÄº¿¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á»þ¤Ï¡Ö80Ê¬¡×Í½ÁÛ¤â
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢¹âÂ®1¹æ±©ÅÄÀþ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Î¼Ç±ºJCT¡Á¾¡Åç¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯5·î9Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é48»þ´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤ò´Þ¤á·ã¤·¤¤½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÏÑ´ßÀþ¤Ø¤Î±ª²ó¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û48»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¡ª ¤É¤¦±ª²ó¤¹¤ë¡© ÊýË¡¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ï·µà²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âÂ®1¹æ±©ÅÄÀþ¡ÊÅìÉÊÀî»·¶¶¡¦»½§ËäÎ©Éô¡Ë¹¹¿·»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¹©»öµ¬À©¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹½Â¤Êª¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î½µËö¤Ë´Ý2Æü´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¬À©¶è´Ö¤Ï¡¢¹âÂ®1¹æ±©ÅÄÀþ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Î¼Ç±ºJCT¡Ê¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤é¾¡Åç¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë0»þ¤«¤é5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë24»þ¤Þ¤Ç¤Î48»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°Å·¸õ¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢5·î23Æü¡¦24Æü¡¢6·î6Æü¡¦7Æü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï6·î20Æü¡¦21Æü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¬À©¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö³º¶è´Ö¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Ç±ºÆþ¸ý¡Ê²¼¤ê¡Ë¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®¤Ï¡¢¹©»ö¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Îµ¬À©²ó¿ô¤ä½ÂÂÚÈ¯À¸²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¼óÅÔ¹â¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤Î°ìÈÌÆ»¤ÇÄÌ¾ï°Ê¾å¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ¿´¤«¤é±©ÅÄ¡¦²£ÉÍÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÎ¾¤¬Â¾¤ÎÏ©Àþ¤ØÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢C1ÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¤ä³ÆJCT¤ÇÄÌ²á¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢5¹æÃÓÂÞÀþ¤ÎÈþ½÷ÌÚJCT¤«¤éC1¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ÃÝ¶¶JCT¤Ø¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï»þ¤ÏºÇÂç30Ê¬ÄøÅÙ¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á»þ¤Ë¤ÏºÇÂç80Ê¬¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢6¹æ»°¶¿Àþ¤Î»°¶¿JCT¤«¤éÈ¢ºêJCT¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï30Ê¬¤¬50Ê¬¤Ë¡¢ÏÑ´ßÀþ¤Î³ëÀ¾JCT¤«¤é¶õ¹ÁÃæ±û½Ð¸ý¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï20Ê¬¤¬60Ê¬¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®¤Ï¡¢²£ÉÍÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇBÏÑ´ßÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ç±ºÆþ¸ý¡Ê²¼¤ê¡Ë¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤ÎÆþ¸ý¤Ø±ª²ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊä½¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Ï©¤Î¡ÖÂ¤¤êÂØ¤¨¡×¤ËÈ¼¤¦»Å¾å¤²¤Î¹©Äø¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìÉÊÀî»·¶¶¡¦»½§ËäÎ©Éô¤Ï¡¢1964Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¶è´Ö¤Ç¡¢³«ÄÌ¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¿åÌÌ¤Ë¶á¤¯Éå¿©¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¹¿·»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±©ÅÄÀþ¡Ê²¼¤ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¿·¤·¤¤¶¶·å¡Ê¹¹¿·Àþ¡Ë¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¾ÀßÅª¤Ë¸Å¤¤¾å¤êÀþ¤Î¶¶·å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¿·µì¤ÎÆ»Ï©¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¸ü¤¯À¹¤Ã¤Æ¹â¤µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ø¸òÄÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¡¢°ÊÁ°¤ÎÀÜÂ³ÍÑ¤È¤·¤ÆÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔÍ×¤ÊÊÞÁõ¤òºï¤ê¼è¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¹â¤µ¤ËÌá¤¹¡ÊÈ×²¼¤²¡ËÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î48»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÞÁõÅ±µîºî¶È¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç±ª²ó¥ë¡¼¥È¤ä¾ÜºÙ¤Ê½ÂÂÚÍ½Â¬¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¼ÖÁ°¤Î³ÎÇ§¤È¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿ÍøÍÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£