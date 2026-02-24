ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤â¡ÄÀÐ¹õºÌ¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¡Ö´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¥É¥é¥à¥¹¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî
¡¡17Æü¤Ë56ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿23Æü¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ËÈá¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ç¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¡Ê47¡Ë¤ÏSNS¤Ç°¦¤¹¤ëÉ×¤Î»à¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿¿Ìð¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÀº°ìÇÕÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï3·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î´°Á´Éü³è¤ËÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂÎÄ´¤ÎµÞÊÑ¡¢ÀÂµî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£5Ç¯9¥«·î¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç¡¢7²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤äÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ê¤É¤ÇÉñÂæ¾å¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿ÀÐ¹õ¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤ÈÀï¤¤Â³¤±¡¢¤½¤Î´Ö¤â¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ç·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ï¸Ø¤é¤·¤¯¤½¤ó¤Ê¿¿Ìð¤Ë´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎºÇÂç¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¡ÖLUNA¡¡SEA¤òÀäÂÐ¤Ë»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐ¹õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤«¤½¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¡¿¿Ìð¤Î°¦¤¹¤ëLUNA¡¡SEA¤ò¡¡Áö¤êÂ³¤±¤ëLUNA¡¡SEA¤ò±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¯µ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´ê¤¤¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿4¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Íè·î12Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ÎºòÇ¯2·î23Æü¡£LUNA¡¡SEA¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡£SUGIZO¡Ê56¡Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÌ¿¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ¿¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢LUNA¡¡SEA¤òÀè¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£5¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï4¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£