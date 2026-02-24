¸ø¶¦¹©»ö¤Î¸º¾¯¤Ç¼õÃí¤¬ÄãÌÂ¡ÄÃÏ¸µ·úÀß²ñ¼Ò¤Î²¼ÀÁ¤±¤È¤·¤ÆÅ´¶Ú¹©»ö¼ê¤¬¤±¤ë²ñ¼Ò¤¬ÇË»º¡¡ÉéºÄ¤ÏÌó2700Ëü±ß¡¡¿·³ã¡¦¸ÞÀô»Ô
¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô¤Î°ËÆ£Å´¶Ú¤¬¿·³ãÃÏÊýºÛÈ½½ê¤«¤éÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ËÆ£Å´¶Ú¤Ï1964Ç¯¤Ë¸Ä¿ÍÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢1988Ç¯10·î¤ËË¡¿Í²þÁÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È¼Ô¤Î²¼ÀÁ¤È¤·¤ÆÅ´¶Ú¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ôー¥¯»þ¤Î1999Ç¯5·î´ü¤Ë¤Ï½¾¶È°÷14¿Í¤òÍÊ¤·¡¢Çä¾å¹â2²¯1016Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏºÄÌ³Ä¶²á¤ËÅ¾Íî¤·¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸½¼ÒÄ¹¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯5·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï2500Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÀÓ¤Ë²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó2700Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£