ÂçÃÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¡Ö5¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤£¡×
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¥É¥é¥à¥¹¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî
¡¡¡ÚÅé¤à¡Û¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥É¥é¥à¤ò»Ï¤á¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é²£¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È°ìÂÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤À¤è¤Í¡£¤Î¤ê¤È¤«¤ÇÅ½¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡×¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£°ì½ï¤ËÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤¬º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢REBOOT¡Ê2010Ç¯¤ÎºÆ»ÏÆ°¡Ë¸å¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à¥½¥í¤Î±é½Ð¤Ï¼«¤éÄó°Æ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤ËÃ¡¤Â³¤±¤ë¡£5Ê¬¤Û¤É¹âÂ®¥É¥é¥à¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ë¼ê¤ò»ß¤á¡¢¡Ö¿¿Ìð¡ª¡×¤È¶«¤ÖSLAVE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍè¤¤¤è¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ë¡£¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡¢³«±éÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤°¤â¤°¡£¤è¤¦¤ä¤¯°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤·Ëº¤ì¤¿¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤«¤é¶ÛÄ¥¤È¤ÏÌµ±ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ï5¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤£¡×¤È¸À¤¦¡£ÂçÃÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡24Ç¯12·î¡£À¸Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤à¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¸øÉ½¸å¤ÎºòÇ¯9·î27Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Îº×¤ê¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ»²²Ã¡£ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓ¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥ó¥É¥ó¥É¥ó¡×¤È¶Á¤¯¥É¥é¥à¤Ï¡¢¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿´¤ò¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¿¤òºï¤Ã¤Æ¥É¥é¥à¤òÃ¡¤Â³¤±¤¿¡£¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÀº¿ÀÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊLUNA¡¡SEAÃ´Åö¡¦À¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë