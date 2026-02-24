¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡¸Î¶¿¡¦¿ÁÌî¤ò°¦¤·¤¿¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¡×¡¡»ÔÄ¹¤âÄÉÅé
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¥É¥é¥à¥¹¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¡Ö¤Ï¤À¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¤òÌ³¤á¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÁÌî¤¿¤Ð¤³º×¡×¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë»²²Ã¤·¸Î¶¿¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¾»ÏÂ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿ÁÌî»Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤ËÌ´¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤«¤é¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¿ÁÌî±Ø¤ÎÎó¼ÖÀÜ¶á¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ËLUNA¡¡SEA¤Î¶Ê¤¬ºÎÍÑ¡£¾å¤êÀþ¤¬¡ÖROSIER¡×¡¢²¼¤êÀþ¤¬¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÊ¹¤Æþ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿»ÔÆâ¤Î²Û»Ò¹©Ë¼¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥¹¶¶ËÜ¡×¤Î¿åÅç¤·¤Å¹¾¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¤¿¤Ð¤³º×¤Î»þ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÇÛ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò200¡Á300Ëç¹ØÆþ¡£¡Ö¡È¤Þ¤¿ÍèÇ¯Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£