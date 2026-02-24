ÃæÆü¡¡¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥µ¥Î¡¼²øÎÏ1¹æ¡ª¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»164È¯¤ÎÂçË¤¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¹ë²÷ÃÆ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÃæÆü8¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡ËÌÃ«¡Ë
¡¡ÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤À¡£ÃæÆü¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥µ¥Î¡¼¡Ê¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¡ÈÍèÆü1¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£½Õ¥ª¡¼¥×¥óÀï1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿Ä¤ÇÂª¤¨¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¤¤¤ËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡4¡½0¤Î3²óÀèÆ¬¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡£3ÈÖ¼ê¤Îº¸ÏÓ¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Î½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á150¥¥íÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£±¦Ãæ´ÖÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈ¯¤Ï¡¢º£½Õ¼ÂÀï8ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¹ë²÷ÃÆ¤À¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë96¡¢126¥¥í¤Îµ¬³Ê³°¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¥´¥ê¥é¡×¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¶»¤òÃ¡¤¯¡Ö¥É¥é¥ß¥ó¥°¡×¤È¡¢ÆÃÍ¤Î»ÍÂÊâ¹Ô¡Ö¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¦¥ª¡¼¥¯¡×¤Î¡È¥´¥ê¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤ò½éÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¡Ê¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ç¤Ï·ë¹½¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤È¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©³Ú¤·¤ß¤À¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ê¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¦¥ª¡¼¥¯¤·¤Æ¡ËÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¡¢¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê³«ËëÀï¤Î¡Ë3·î27Æü¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¥µ¥Î¡¼¡£ºòµ¨¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¦232¡¢Æ±403ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»164È¯¤ò¸Ø¤ë¿·½õ¤Ã¿ÍË¤¤¬¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ²ò¾Ã¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡¡ÊÅòß·¡¡ÎÃ¡Ë
¡¡¡þ¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¡¡1993Ç¯5·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£09Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¡¢15Ç¯7·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢17Ç¯¤Ë¤Ïµå±ãÁª½Ð¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î34ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯½ªÎ»¸å¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»722»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.233¡¢164ËÜÎÝÂÇ¡¢424ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë96¡¢126¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£