¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£³¡½£°³ÚÅ·¡Ê£²£³Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²Æì½Ð¿È¤Îµð¿Í¡¦Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´²ó£±»à»°ÎÝ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÆ£¼ù¤Î£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤ò±Ô¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Å¬»þÂÇ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«Á°¤ËÈô¤Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¸÷¤Ã¤¿¡£Êá¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£±²ó£°Éõ¤È¹¥¥ê¡¼¥É¡£¼ÂÀï¤ÇÁÈ¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½õ¤Ã¿Í¿Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¾ë¤Î¸å¤ËÊá¼ê¤Ë½¢¤¤¤¿»³À¥¤â£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ÃÈå¡¢´ßÅÄ¤é¤¬¤ª¤ê¡¢ÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ï¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë