¹Åç¡¡ÀèÈ¯¡¦·ªÎÓÎÉÍù¤¬¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç2²óÎíÉõ¡¡Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËÌÂ¼¤ò³°³ÑÄ¾µå¤ÇÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹Åç1¡½4¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡±ºÅº¡Ë
¡¡º£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¹Åç¡¦·ªÎÓ¤¬¡¢º£½Õ¤Î¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ2²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£2²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡Ö¡Êºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÁö¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é»°¿¶¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥´¥í¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËÌÂ¼¤ò143¥¥í¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ÇÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇÄÌ»»271»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ134¥»¡¼¥Ö¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢µß±ç¤Ç¤ÏÄ¾µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¼çÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´29µåÃæ¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬ºÇÂ¿¤Î11µå¤ÇÄ¾µå¤Ï8µå¡£¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ¥´¥í¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¡Ê¼çÂÎ¡Ë¤Ç²¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁáÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿6Ç¯ÌÜ¤Î29ºÐ¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿·Á¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤é¸«¤¿¤é¾å¡¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÂçÎÓ¡¡´´Íº¡Ë