¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî²Â¼÷¡¡¥×¥í21Ç¯ÌÜ¤Î¿·µå¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¿·³°¹ñ¿Í¥·¡¼¥â¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤Ã¤¿¡ª
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî¤¬¡¢¥×¥í21Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£º£½Õ½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô4¿Í¤òÁê¼ê¤Ë·×20µå¡£µþ»ºÂç¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¤«¤é¥ª¥Õ¤Ë³Ø¤ó¤À¿·µå¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥·¡¼¥â¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡£¡È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤ÆºÇ¸å¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¡ÊÊá¼êÌò¤Î¿¹¡ËÍ§ºÈ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡150¥¥íÄ¶¤¨¤ÎÄ¾µå¤ÈÊõÅá¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ÇNPBÄÌ»»999¸Ä¤ÎÃ¥»°¿¶¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤òÌÀ¸À¡£¡ÖÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·µå¤È¡¢ºò½Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Åêµå½Ñ¤òÈäÏª¡£´ßÅÄ´ÆÆÄ¤â¡ÖµîÇ¯¤è¤êµå¤Î°·¤¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë