¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£µ¡Ý£²ºå¿À¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÌ¾¸î¡Ë
¡¡Æ²¡¹¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡££²Ç¯ÌÜ¤Îºå¿À¡¦º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£²´§²¦¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤«¤é¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô£´¿Í¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ëÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾±¥Ï¥à¤ËÇÔ¤ì¤¿¸×¤ÎºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºî¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Î£±£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»°²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º£Ä«´Ý¤Ï¤ï¤º¤«£¹µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢»Í²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£²´§²¦¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¡ÊÊá¼ê¤Î¡ËÉú¸«¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ë¡£¤¤¤¤¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½éµå£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢£²µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢£³µåÌÜ¡£¤â¤¦°ìÃÊ¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÍø¤¤¤¿£±£°£±¥¥í¤Î¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¤¯¤ë¤ê¡£¸½ÌòºÇ¶¯½õ¤Ã¿ÍÁê¼ê¤Ë¡¢²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤ÀÍ¦µ¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿£³µå»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥Ö¤À¤¬¡¢¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ï·è¤áµå¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£Â¼¾å¤äÂçÃÝ¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤äºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Î¡È¤ªÆÀ°Õµ»¡É¤È²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈÃÙµå¡É¤Ç£±²ó£±¡¿£³¤Î´°Á´Åêµå¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÂÐ·è¡¢»Ø´ø´±¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢º£Ä«´Ý¤ÏÅö½é¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê£±¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¡Ë£¹µå¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÄ©Àï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¡¢Â³Åê¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¦¥È»Í¤Ä¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ë«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Ä«´Ý¼«¿È¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¹âÂ´£µÇ¯ÌÜ¡¦Ã£¤ÏÆó²ó£²»à¤«¤é¹â»û¤ò£³µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£±£µ£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤»¤ë¤³¤È¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ä«´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã£¤Î»Ñ¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¡Êº£Ä«´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Î¾±¦ÏÓ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç¸«¤»¤¿²÷Åê¤Ï³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁá·×¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¤ò¤âÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËþÂ¤»¤º¤Ë¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¸¦¤µ¤ó¤ò½Å¤Í¤ë¡£