sumika¡¡±Ç²è¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×»î¼Ì²ñ¤Ç¼çÂê²ÎÀ¸±éÁÕ¡¡ÊÒ²¬·òÂÀ¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¡Ä¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ösumika¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¡Ê27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤Ç¼çÂê²Î¡ÖHonto¡×¤òÀ¸±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÊÒ²¬·òÂÀ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤äAI¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤ËÀµ²ò¤¬ÃÎ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¡¡µÒÁ°¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤Ç¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¿´Â¡¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë²Î¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£