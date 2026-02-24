¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û2ÆüÏ¢Â³MLB¿³È½¤Ç¹ñºÝ¥¾¡¼¥óOK¡¡2°ÂÂÇ¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Ö¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó0¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡3·î¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÎ×¤ß¡¢ÆüÊÆ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£WBC¤ÏÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤«¤é¿³È½°÷¤¬Â¿¤¯ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆMLB¿³È½°÷¤¬µå¿³¤òÃ´Åö¡£¡Ö¹ñºÝ¥¾¡¼¥ó¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ý³Ï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏµåÃÄ¤¬µå¿³¤ÎÆÃÄ§¤òµ¤·¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÏÆüÊÆ¤ÇÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¿³È½¤Î¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç2»î¹ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆMLB¤Î¿³È½°÷¤¬µå¿³¤òÌ³¤á¤¿¡£Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¿³È½°÷¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·¹¸þ¤Ï¸«¤¿¡£ºòÆü¤Î¿³È½¤Ï²£¡Ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¡Ë¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÈæ³ÓÅª¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Ê¬ÀÏÈÉ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤è¤ê¹â¤á¤Ï¼è¤ë¡¢Äã¤á¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¹¨¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¼«Ê¬¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¡×¤ÈµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ë¤Ïº£µÜ¤Ø¤Î½éµå¤ËÆâ³Ñ¹â¤á154¥¥íÄ¾µå¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£µÜ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç»öÁ°¤Î¾ðÊóÄÌ¤êÄã¤á¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¡£2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¶ùÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÄã¤á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤â¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¿Ø¤â»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¡Ö¿³È½¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÂÇÀþ¤Ï¿¹²¼¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³¤Î2°ÂÂÇ¤ÇÎíÇÔ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î2°ÂÂÇ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥×¥í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿99Ç¯°Ê¹ßºÇ¾¯¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¡Ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£¹â¤á¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡¡¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë