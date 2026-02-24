DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡¡½¼¼Â¤Î¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¡Ö120ÅÀ¡×¡¡¡ÈMVP¡É¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÆü¾Æ¤±¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢23Æü´Ö¤ÎÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤À²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡Ö120ÅÀ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿Åû¹á¤ò¥¥ã¥ó¥×MVP¤Ëµó¤²¡ÖÀ¼¤â¹ÔÆ°¤â°ìÈÖÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èà¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡£¼¡¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¡¢È¯¿®¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡³Æ¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë»Ø´ø´±¤È¼ç¾¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¡£¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢¼¡¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤«¤é¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¡È¤æ¤ë¤ß¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Åû¹á¤â¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¡Ê½éÆü¤Î¡ËÆþ¤ê¤«¤éºòÇ¯¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£Êý¸þÀ¤Ï¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£²Æì¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Á¡¼¥àÁü¤ÎÎØ³Ô¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë