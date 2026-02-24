LUNA¡¡SEA¡¢INORAN¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¿¿Ìð¤òÄÉÅé¡Ö¿¿¤Á¤ã¤ó¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡×¤È·è°Õ
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¥É¥é¥à¥¹¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó»àµî
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦INORAN¡Ê55¡Ë¤¬23Æü¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖDetermine¡¡2026¡¡¡½CLASSICAL¡¡¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡½¡×¤ò¿ÀÆàÀî¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¤Ç³«¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾»³ÅÄ¿¿Ìð¡á¤ä¤Þ¤À¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56ºÐ¡Ë¤¬17Æü¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£
¡¡±éÁÕÁ°¤Ë1¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿INORAN¤Ï¡Ö2·î17Æü¡£¿¿Ìð¤¯¤ó¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Ë¾ðÇ®¤ò¡¢°¦¤òÂ÷¤·¤ÆÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÎé¡£¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¶»¤ÎÁ°¤Ç½½»ú¤òÀÚ¤ê¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ç10¶Ê°Ê¾å¤òÈäÏª¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¤¿¡£¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò¤ï¤«¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤Ç°ì¿Í°ì¿Í¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖÂ¸ºß¤Î¥«¥±¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢ÂÎ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¼º¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë²Î»ì¤Ë¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1Éô½ª±é¸å¤Î³Ú²°¤Ç¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤«¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£¿¿¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â²¶¤Ë»îÎý¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤éLUNA¡¡SEA¤Î¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£¤Û¤éJ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸À¤¦¤È¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê¾Ð¤¤´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2Éô¤Ç¤âÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¡È¤ª¾Ð¤¤Ã´Åö¡É¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤¬Âç³èÌö¤·¤¿¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ø1ÅÀ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤ï¤Ì¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¡ØµÕÅ¾¡Ù¤È¤«¤µ¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤È¡¢Ê®¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¡¢9·î¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥í¥¢¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤°¤ËÅ±²ó¡£¡Ö²¶¡¢·ë¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡¡¡½Rerecorded¡½¡×¤ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¤³¤ÎÆü²£ÉÍ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò·Ð¤¿ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤ÊÆü¤Ë¡¢²¶¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¼¹¹Ô¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖËÍ¤Ï¿¿¤Á¤ã¤ó¤¬°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢LUNA¡¡SEA¤â¡¢¥½¥í¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë20ÉÃ°Ê¾åÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£3·î8Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡¢Æ±·î13Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÀ¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë