¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¥Õ¥¸¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¡Ö¼Â¤Ï¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¡É¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡ÀéÄ»¤ÏÂ´¶È
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢4·î¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤Î¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê50¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£24Ç¯3·î31Æü¤ÎÈÖÁÈÉü³è¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤È¥Î¥Ö¡Ê46¡Ë¤Î2¿Í¤ÏÂ´¶È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ35Ê¬¤ÈÆüÍË¸á¸å11»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏËè½µÆüÍË¤Î¤ß¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¡¢åÌÌ©¤Ê´Ñ»¡´ã¤ÈÀÚ¤ê¸ý¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢µÓËÜ²È¡¢ºî²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¿·¤¿¤Ê¸ª½ñ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤«¤é¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤Î¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£¡Ö¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø¹â¹»»þÂå¤ÏÌîµåÉô½êÂ°¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î°¦¤ÈÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¶¯¤¯¡Ö¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¡Ä¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡É¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«°ì¸Ä¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤âÆâ¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡£¿·¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤ÎÆÈ¼«ÌÜÀþ¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£
¡¡ºÇ½é¡¢¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¡È²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï³§Ìµ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¼Â¤ÏËÍ¼«¿È¡¢Ãæ³Ø¡õ¹â¹»¤ÈÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡¢¹â¹»¤âÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¹»É÷¤Ç¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä°¦¡É¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Þ¤Ç¤·¤«Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¡È¤É¤ì¤¯¤é¤¤À¨¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ç¤»¤ó¡¢Ê¡²¬¤ÎÃÏ¶èÍ½Áª»ß¤Þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÅ·ºÍ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Îò»Ë¤¬¤¢¤ëÈÖÁÈ¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«ËÍ¤¬¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤È¡Ä¡È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¡É¤È¡¢²¿¤«°ì¸Ä¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤»¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£