¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¡¼Â¤Ï¡ÄºÇ½é¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¹ðÇò¡ÖÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê40¡Ë¤¬23Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¡È·ù¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öºòº£¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ»ö¾ð¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¡ÖÎáÏÂ¤Î¾å²¼´Ø·¸¡×¤ËÊª¿½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¬°û¤ß²ñ¤ÎÍ¶¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤¬ÀèÇÚ¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÀèÇÚ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢¸åÇÚ¤¬ÃÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê¥¦¥¨¥ó¥Ä¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¡Ë¡È¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ï¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§Ã£¡¢¿ÆÍ§¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¤«?¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤Ê¤¿?¡×¤ÈÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡Ö·ù¤¤¡Ä?¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö·ù¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¤Þ¤À10Âå¤Î»þ¤Ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï30ÂåÃæÈ×¤«¸åÈ¾¤°¤é¤¤¤Ç¡£°ìÈÖ¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤ë¥¤¥±¥¤¥±¤Î»þ¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤¬¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç°ìÈÖ¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£2¼¡²ñ¡¢3¼¡²ñ¡¢4¼¡²ñ´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ïº£ÅÄ¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤Çº£ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¼¡Ä¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤â¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤È¥Ý¥í¤Ã¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡Ö¤¢¤ì¤¬ËÍ¤À¤±¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Í£°ì¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÜ²»¡×¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£