¡ÚÆÃÊÌ´ó¹Æ¡Û53ºÐ¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É³ëÀ¾µªÌÀ¡¡¸ÞÎØ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦µÕÅ¾¶â¤ËÄ»È©¡ÖÇÈ¤¬Íè¤ì¤Ð4Ç¯¸å¼«Ê¬¤â¡Ä¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï22Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£À¤³¦°ä»º¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê»Ô³¹¤Ë¤¢¤ë¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Î±ß·ÁÆ®µ»¾ì¤ÇÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Î2¥«½ê¤Ë¤È¤â¤µ¤ì¤¿À»²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¼¡²ó30Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾åºÇÂ¿8ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê53¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Ë¼êµ¤ò´ó¤»¡¢²áµîºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤ËÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÄ²ñ¼°¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤Ï30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¡£¼«Ê¬¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À½Ð¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÄ²ñ¼°¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¡¢Á°²ó22Ç¯ËÌµþ¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤âÆ°¤¸¤º¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²¿²ó¸«¤Æ¤âÄ»È©¤¬Î©¤Ä¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¥â¡¼¥°¥ë¤ÎËÙÅç¤µ¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÞÎØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎý½¬¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢´°àú¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤âº®¹çÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Î2ËÜÌÜ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥×¿Ø¤Ï¥á¥À¥ë¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Ï¶ä°Ê¾å¡¢Ï¡¤Ï¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¤Ç¶â¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¡Ê°Å·¸õ¤Ç3²óÌÜ¤ò¡ËÃæ»ß¤Ë¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÆ±¤¸ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤Î¡Ê°ËÆ£¡ËÍ´õ¤Î¹ÔÆ°¡Êº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¹âÍü¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë½ËÊ¡¡Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡4Ç¯¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹³«ºÅ¡£¼«Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹¥Ä´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ñÆâ¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¤â¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Àä¹¥Ä´¤Ê¤é¡Ä¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Íè·î¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤Ç¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥«¥ß¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥Õ¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤¿¡¢ºÇ¤â¿Â»ÎÅª¤ÊÃË¡£14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï1¡¦3ÅÀº¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¶â¤Ê¤éµö¤»¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈô¤ÓÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¥¹¥¡¼ÉôÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¢ã30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¢ä
¡¡¡ù²ñ´ü¡¡2·î1¡Á17Æü¡£
¡¡¡ù²ñ¾ì¡¡2ÃÏ°è·÷¡¢·×4¤Ä¤Î²ñ¾ì·²¤Ç¹Ô¤¦Ê¬»¶³«ºÅ¡£ÅìÉô¥ª¡¼¥Ù¥ë¥Ë¥å¡¦¥í¡¼¥Ì¡¦¥¢¥ë¥×¤Ï²¤½£¥¢¥ë¥×¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ÍÌ¾¤ÇÀã¾å¶¥µ»¤Î²ñ¾ì¤¬½¸Ãæ¡£ÆîÅìÉô¥×¥í¥Ð¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¡¦¥³¡¼¥È¥À¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥Ë¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¢ÊÄ²ñ¼°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³«²ñ¼°²ñ¾ì¤ÏÌ¤Äê¡£´ûÂ¸»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤«¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ù¶¥µ»¡¦¼ïÌÜ¡¡¶¥µ»¼ïÌÜ¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëIOC¤¬¼Â»Ü¼ïÊÌ¡¢¼ïÌÜ¤äÄÉ²Ã¶¥µ»¤ò6·î¤Ë·è¤á¤ë¡£°ìÉô²Æµ¨¶¥µ»¤ÎÅß°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£
¡¡¡ù¥Õ¥é¥ó¥¹³«ºÅ¡¡24Ç¯¥·¥ã¥â¥Ë¡¼¡¢68Ç¯¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡¢92Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡£