¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¡Ö¹ñºÝ¥¾¡¼¥ó¡×ÂÎ´¶¡¡2°ÂÂÇÎíÇÔ¤â¼ý³Ï¡¡¹â¶¶¹¨¤ÏµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó0¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë
¡¡3·î¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×ÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÎ×¤ß¡¢ÆüÊÆ¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£WBC¤ÏÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤«¤é¿³È½°÷¤¬Â¿¤¯ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆMLB¿³È½°÷¤¬µå¿³¤òÃ´Åö¡£¡Ö¹ñºÝ¥¾¡¼¥ó¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·¹¸þ¤ÈÂÐºö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ý³Ï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏµåÃÄ¤¬µå¿³¤ÎÆÃÄ§¤òµ¤·¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÏÆüÊÆ¤ÇÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÊÊ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿³È½¤Î¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô»î¹ç2»î¹ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤ÆMLB¤Î¿³È½°÷¤¬µå¿³¤òÌ³¤á¤¿¡£Á°Æü¤ËÂ³¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¿³È½°÷¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·¹¸þ¤Ï¸«¤¿¡£ºòÆü¤Î¿³È½¤Ï²£¡Ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¡Ë¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÈæ³ÓÅª¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Ê¬ÀÏÈÉ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¿³È½°÷¤è¤ê¹â¤á¤Ï¼è¤ë¡¢Äã¤á¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹â¤á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¹¨¤Ï¡ÖºÇÂç¸Â¼«Ê¬¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ë¡×¤ÈµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢2²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£4²ó¤Ë¤Ïº£µÜ¤Ø¤Î½éµå¤ËÆâ³Ñ¹â¤á154¥¥íÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£µÜ¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡Ö¹ñºÝ¥¾¡¼¥ó¡×¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¾ðÊóÄÌ¤ê¡¢Äã¤á¤Ï¶¹¤«¤Ã¤¿¡£2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¶ùÅÄ¤Ï¡ÖÄã¤á¤Ï¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÄã¤á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È°Õ¼±²þ³×¤â¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¿Ø¤â»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹²¼¤Ï¡Ö¿³È½¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÂÇÀþ¤Ï¿¹²¼¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ»³¤Î2°ÂÂÇ¤ÇÎíÇÔ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î2°ÂÂÇ¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¥×¥í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿99Ç¯°Ê¹ßºÇ¾¯¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¡Ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡£¹â¤á¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÇÄ°®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë
¡¡¡ÔÅêÂÇ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿Àë¹ð¡ÕÁ°Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤¬ÅêÂÇ¤Ç1ÅÙ¤º¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤¬½é²ó¡¢»Ä¤ê8ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂÇ·â½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤º¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤¢¤¨¤Æ¸«¤º¤ËÄÌ¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¹Ô¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÅê¼ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆâÌî¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê9ÉÃ°Ê¹ß¤Ë¥Ü¡¼¥ë¸ò´¹¤òÍ×µá¤·¤¿¹â¶¶¹¨¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¢§µÈ¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÊÅê¼ê¿Ø¤Ï¡ËºòÆü¤Èº£Æü¤Î¿³È½°÷¤ÎÆÃÄ§¤ò°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£