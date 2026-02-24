£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡Æ®ÉÂ¸øÉ½¤òÌó£µÇ¯¹µ¤¨¤¿àÍ¥¤·¤µá¤Èàµ¤¸¯¤¤á
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¡Ê¤·¤ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¡¦»³ÅÄ¿¿Ìð¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£·Æü¸á¸å£¶»þ£±£¶Ê¬¡¢»àµî¤·¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ºò²Æ¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£·üÌ¿¤ËÍè·î¤Î¸ø±éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£Ìó£µÇ¯´Ö¤â¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎàÍ¥¤·¤µá¤Èàµ¤¸¯¤¤á¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡Ö³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£ÁÌ¾µÁ¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡£¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¡¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü¡¡£±£¸»þ£±£¶Ê¬¡¡±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë¤ÏÇ¾¼ðáç¤âÈ¯³Ð¤·¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤ä¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£µ£¶Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£³·î¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÍÆÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Íè·î£±£²Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤··üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤º¡£¡ÖÀ¸Á°¡¢¿¿Ìð¤Ï¡Ø¤Þ¤¿É¬¤º£µ¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë¡Ù¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯ºÆµ¯¤ò¿®¤¸¡¢ÉÂËâ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö£Ò£Ï£Ó£É£Å£Ò¡×¡Ö£Ó£Ô£Ï£Ò£Í¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢£¹£°Ç¯Âå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£°Ç¯£µ·î¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¤·¡¢£±ÃË£²½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£ºÊ¤ÎÀÐ¹õ¤â¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»àµî¤òÊó¹ð¡£¡Ö£µÇ¯£¹¤«·î¤Î´Ö¡¢ÉÂµ¤¤ÈÀï¤¤Â³¤±¡¢¤½¤Î´Ö¤â¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ç·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ï¸Ø¤é¤·¤¯¤½¤ó¤Ê¿¿Ìð¤Ë´ó¤êÅº¤¤»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î£¸Æü¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤¬¤ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¸øÉ½¤·¤ÆÆ®ÉÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë½ã¿è¤Ë¼«¿È¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç£µÇ¯´Ö¤âÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÉ½¤¹¤ëÁ°¤«¤éºÊ¤ÎÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¸øÉ½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø´ÇÉÂ¤·¤í¡Ù¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¬¤ó¸øÉ½Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯£¹·î£±£¶Æü¡¢ÀÐ¹õ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶äº§¼°¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¡£²Æì¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉ×ÉØ¡¢£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î£µ¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤òÅº¤¨¡¢¡Ö²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÉ×ÉØ¶¦¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÆ®ÉÂÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¤Î³èÆ°¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¡£¤ß¤ó¤ÊÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¡¢£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢£Ó£È£Á£Ú£Î£Á¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£É£Ú£Á£Í¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤éÃøÌ¾¿Í¤«¤éÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£