£Ø£Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÌôÊªÂáÊá¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡¤Þ¤À¿·º§¡Äàµ´¶µ´±á¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤âÌö¿Ê
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ø£Ç¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ó£É£Í£Ï£Î¡Ê¥µ¥¤¥â¥ó¡á¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤Û¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤é¤¬£²£³Æü¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµ´¶µ´±¡×¤È¤·¤Æ£Ø£Ç¤ò°é¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊÆºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×½Ð±é¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤éÃË£´¿Í¤Ï£²£³Æü¸áÁ°£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¥³¥«¥¤¥ó£±ÂÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷£²¿Í¡¢£Ø£Ç¤Î½êÂ°»öÌ³½ê£Ø£Ç£Á£Ì£Ø¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ø£Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò£¶Æü²£ÉÍ¸ø±é¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£²ÆüÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ë¤Ï£Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¸ø±é½ªÎ»¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Ø£Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿ÍÁ´°÷¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö£Ô£é£ð£ð£ù¡¡£Ô£ï£å£ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Åö½é¤«¤é³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡£ÆÈÆÃ¤Ê°áÁõ¤âÆÃÄ¹¤À¡£
¡¡£²£³Ç¯£±£°·îÈ¯Çä¤ÎÊÆ²»³Ú»ï¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò£²£´¡Á£²£µÇ¯¡¢À¤³¦£³£µÅÔ»Ô¤Ç£´£·¸ø±é³«ºÅ¤·¡¢Ìó£´£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡££²£µÇ¯¤Ë¤ÏÊÆºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ£Ø£Ç¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö£Ó£É£Í£Ï£Î¤µ¤ó¤Ï£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬£Ø£Ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Î²Î¾§¤òÍ×µá¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¡Øµ´¶µ´±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢²Î¾§¤Î¥¹¥¥ë¤¬¾åÃ£¡£¹â¹»Ìîµå¤Î¶¯¹ë¹»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢£Ø£Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£Ó£É£Í£Ï£Î¤µ¤ó¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÁõ¤Ï¡¢£Ó£É£Í£Ï£Î¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¦Í¥Õ¥©¥ë¥À¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¡£ÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ç´Ú¹ñ°é¤Á¡£¼«¿È¤â¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÌó£±£¹Ëü¿Í¡££²£µÇ¯£¶·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡ÖÂçÀÚ¤Ê£·¿Í¤ÎÌ¼¤È£Ø£Ç£Á£Ì£Ø¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÈà½÷¤â²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡×¤Ê¤É¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö£Ø£Ç¤Ï£µÇ¯¤Ë¤âµÚ¤ÖÄ¹¤¤Èó¸ø³«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Á¼°¤È°ã¤¤¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯º£¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ï£Ø£Ç¤Î³èÌö¤Ë¿å¤òº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ£Ø£Ç¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¥¦¥é¤ÇÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£