¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È¡¢»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»ä¤â½ËÊ¡¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤ò¤³¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¶â¥á¥À¥ë¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢£²·î£²£³Æü»þÅÀ¤Ç£±¡¦£³Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡Ä²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê»ö¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÃ¡¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¿Í¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´¤¯»÷¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö»÷¤»¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î»¿¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¤«¤é¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤ÆºÇ¾åµé¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍÜÀ®½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì´¤À¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬·ëº§¤·¤Æ£²»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£